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“占中”分子在台发表“港独”言论 特区政府谴责

“占中”分子在台发表“港独”言论 特区政府谴责
2018年03月30日 23:14 新华社
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　　新华社香港3月30日电（记者周雪婷）香港特区政府30日对香港大学教员在台发表“港独”言论表示强烈谴责，并重申任何有关“港独”的言论均不符合“一国两制”和基本法。

　　近日有报道透露，香港大学教员戴耀廷在台湾出席活动时，发表有关“香港可以考虑成立独立国家”的言论。

　　香港特区政府发言人30日在回应传媒查询时表示，任何有关“港独”的主张，均不符合“一国两制”、基本法以及香港社会的整体和长远利益。特区政府表示，对有关言论感到震惊，并予以强烈谴责。

　　戴耀廷的言行也激起港人愤慨，有民众在港大门口打出“铲除‘独’瘤”的横幅，并呼吁开除戴耀廷。

　　戴耀廷因参与发起非法“占中”，被香港警方控以串谋公众妨扰、煽惑他人公众妨扰等罪名。案件还在审理中。

责任编辑：张建利

港独戴耀廷言论
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