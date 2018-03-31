赖清德再放厥词：我的确是“台独”工作者

原标题：台“立委”劝别刺激大陆，赖清德再叫嚣：我的确是“台独”工作者

[观察者网综合报道]“九二共识”这把钥匙在台湾找不到、中美贸易战对台湾有利……近期，台湾当局行政机构负责人赖清德频在两岸关系上大放厥词。今天（30日）在接受国民党“立委”质询时，赖清德再度叫嚣：“我的确是‘台独’工作者，本就主张台湾是‘主权独立国家’”。

据香港中评社报道，国民党“立委”赖士葆今天在台立法机构质询赖清德时，劝赖清德在有关两岸论述上不要只会去刺激、攻击大陆，这让底下官员都有样学样，对两岸关系非常不好。

赖清德叫嚣，“中国统一台湾是事实，导弹对准台湾也是事实，我的确是‘台独’工作者，”“本就主张台湾是‘主权独立国家’，没有刺激的意思。”

赖清德30日在接受质询（图自中评社）

赖士葆问，那也不需要在“立法院”强调自己是“台独”工作者吧？

赖清德再次回应说，“我的确是‘台独’工作者”，赖还妄称“台湾可以团结一致面对中国各项挑战”。

赖士葆接着质问赖清德，民进党政府为何不承认“九二共识”，赖清德则否认“九二共识”，叫嚣“‘九二共识’根本没有共识，哪里有共识”。

赖士葆（图自中评社）

据观察者网此前报道，早在去年9月，刚刚上任的赖清德前往立法机构首秀，当时就宣称自己是一个“主张‘台独’的政治工作者”。

针对赖清德近来频在两岸关系上大放厥词，解放日报30日评论称，赖清德从不隐讳自己的“台独”立场，他对大陆的敌视，可能是他内心深处对两岸关系认知的真实流露，是他恐惧大陆坚决打击“台独”分裂行径的怨恨撒泼。

评论也认为，赖清德是要做民进党内“另一个太阳”，外人早就认定赖清德是民进党内“另一个太阳”。早在台南市长任上，他就被封为民进党的“明日之星”，甚至在2016台湾地区领导人党内初选时，就有人要推他出来与蔡英文一较长短。

北京联合大学台湾研究院温天鹏认为，赖清德的爆冲言论，明显是单方面破坏两岸关系现状，释放了危险信号，后果如何相信赖清德心里比谁都清楚，但为什么他还要这么做呢？很大可能性是要与蔡英文抢夺两岸关系主导权，为其未来政治上更上一层楼增加政治筹码。

国台办发言人安峰山28日在记者会上表示，大陆和台湾同属一个中国。台湾是中国领土不可分割的一部分，从来不是也永远不可能成为一个国家。大陆坚决反对和遏制任何“台独”分裂图谋和行径，绝不容忍“台独”势力破坏台海和平稳定、干扰中华民族伟大复兴进程。一切分裂祖国的行径和伎俩都是注定要失败的，都会受到人民的谴责和历史的惩罚！

责任编辑：张建利