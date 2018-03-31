原标题：台媒吐槽台军文宣“辣眼睛”：快看看人家解放军

海外网3月31日电 日前，台军招募文宣在网络上引起热烈讨论，更惹来不少台媒抨击。据悉，台军宣传品中不仅有“美女卖可爱照片”还有“身着军装的搞怪照”，画风奇特，简直“辣眼睛”。

据台湾《联合报》报道，日前，台军将招募压力下放到基层连队，针对“招募800名役期为1年的军官”计划，有连队竟然打出了“美女牌”。只见台军招募文宣中，美女士兵身着改短的军服，化浓妆嘟嘴扮可爱，还自称是“新来的妹子”。

也有台媒爆料，台军招兵的文宣可谓“千奇百怪”，甚至还请出了“佛祖”……

脸书上，这样一则宣传贴格外吸引人眼球。照片中，一名身着军装的男子，以佛祖扮相坐在中间，底下的文字还赫然写着：“不欺骗、不夸大、不洗脑、不做作、不强迫，只要缘分到了，自然而然就会有人报名加入”。

这些宣传照片在网络引发网友的疯狂吐槽：“台军的军魂难道不是人民和荣誉吗，现在都被‘台独’搞垮了。”也有网友跟帖称：“台湾都快成鬼岛了，还有救吗？”

吐槽之余，台媒注意到了大陆的一则公益短片——《谁是站到最后的人》。

台媒报道称，短片中未先破题是解放军宣传影片，而是找来49位测试者，提问包括“是否敢走夜路”、“是否曾因为工作错过跟家人团聚时刻”等问题依序淘汰测试者，短片中最后留下的5位才穿着军服走出，并称“他们依法优先、奉献在前，也希望让军人依法优先，就像战场上他们优先一样”，借此宣传日常生活能让解放军依法优先的理念。

震撼的画面也让台媒感慨，人家“解放军宣传片探讨的是‘勇气’”。言外之意，也透露出对台军的诸多不满。

台湾《中国时报》用“走火入魔”一词批判台军文宣，并称台军募兵压力沉重，原因不外乎当兵不自由、待遇诱因不足、年金改革效应、军人职业生涯不具吸引力等。对此，台防务部门应想出一套能说服年轻人从军的精巧营销，而不是一股脑以新媒体网络营销，鼓励基层单位玩网络文宣。找俊男美女代言募兵，绝对会是吸睛焦点，但台军任务是捍卫家园，这是庄严神圣的事业，代言必须要有吸引力，而不是制造话题，反而成了负面文宣。（综编/海外网 李萌）

责任编辑：刘光博