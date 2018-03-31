被疑是“台独”导演发来声明:从小被教育是中国人

原标题：被疑是“台独”的导演发来声明：从小被教育，我们是中国人！

环环（ID：huanqiu-com）29日曾作题为☞台湾导演急了：我不是“台独”！原来他的新剧今晚就在大陆播！的报道，讲述了台湾导演瞿友宁的新剧在大陆视频网站播出，他却被怀疑支持“台独”一事。 ⬇️

3月30日，瞿友宁给环环（ID：huanqiu-com）发来一份声明，这份声明总共有六条，瞿友宁把自己的立场放在了开头，澄清自己并非“台独”。↓

“

“再次重申：我不是‘台独’分子，没有‘台独’思想，也从来没有支持过‘台独’活动。小时候在台湾的教育，就教说我们是中国人，这是我从小到大仍深植的想法，所以我没有想过任何‘台独’的问题。”

此前，瞿友宁曾经指导《我可能不会爱你》、《恶作剧之吻》等电视剧，网友发现其曾在2014年台湾“太阳花学运”中有支持“反服贸”学生的言辞，此外，还有台媒报道他曾对到大陆工作发表微词，还曾暗批其他台湾演员在10月1日喊“国庆快乐”的行为。

所有这些过往，让瞿友宁处于舆论的风口浪尖，其29日在某大陆视频网站上线的新剧《动物系恋人啊》也成了众多网友质疑的目标。

消息一经媒体曝光，立即引发大陆网友强烈反弹，网友纷纷痛批，“一边赚着大陆的钱，一边又要支持‘台独’”“这样的导演必须抵制”！

回应1：关于“支持‘太阳花学运’跟‘反服贸’学生合影”

有网友曝光，瞿友宁曾和“太阳花学运”学生合影

“网上看到的这张照片是我当时拍片的工作人员，大家反对台湾‘立法院’黑箱操作，才进行的拍照动作，他们根本不是‘太阳花运动’的学生，旁边还有摄影机可证明。”

对于疑似在2014年支持“太阳花学运”，甚至跟“反服贸”学生合影，瞿友宁向环环（ID：huanqiu-com）解释道，关于在台湾“立法院”进行表决时，因为没有充分沟通说明，“立委” 张庆忠甚至用一种让人起疑的方式30秒就通过，这让大多数人不解，所以才有抗议的声音出现，“就像一位销售员卖一辆好车，但是销售员并不告诉你车子的性能与使用方式，也不提供试乘，甚至连车子长什么样都还不清楚，当时的我们一定会有怨言，想请当时的相关人士说明。这跟‘台独’或支持‘反中’一点关系也没有。后来被政治力介入而变得走样，说实在我也很难过。”

回应2：关于“不倾向用低价倾销的方式去中国大陆工作”

台湾绿媒报道截图

除了“反服贸”被网友当成“黑历史”，瞿友宁曾被爆在接受台湾亲绿的三立电视台采访时说“大概每个礼拜都可以接到大陆的邀约，价码是台湾五倍以上，尽管让人很难不心动，但我不倾向用一种低价倾销的方式去中国大陆工作”。

对此，瞿友宁表示，这纯粹是三立电视台乱加杜撰，张冠李戴，数据误植，而且他已经提出严正抗议，“我当时是自我期许，不是因为我的价格便宜而找我拍摄，希望是因为我的才能邀请我，大家一起工作，可以将品质做到最好，我才会去接，这是一种自我期许，与三立记者据理力争的对谈讯息，文字截图已经很详细说明。”

回应3：关于“曾批评其他艺人喊‘十一快乐’”

至于被网友指出曾批评其他艺人喊“十一快乐”，瞿友宁表示：“其实后来我有发过说明，我并非觉得十一国庆庆祝有何不妥，我只是看不惯言语立场始终两面的人同时也在庆祝台湾‘双十节’，而且我其实没有指出特定人士，却被台湾媒体硬是提出一些艺人对号入座，我也非常无奈。”

在此次事件中，有一位台湾统派人士也站出来为瞿友宁站台。其微博ID为“鬼岛天师阿强”，真实身份是中华统一促进党德怀党部党员陈志强，当年黄安因揭发周子瑜事件而被“台独”分子威胁，就是陈志强找到威胁者要求其停止恐吓行为。

在接受环环（ID：huanqiu-com）采访时，陈志强表示，自己是一名希望把共产党的精神带进台湾少数民族部落的爱国人士。“我跟瞿友宁导演相识很久，据我对他的了解，他不可能是支持‘台独’的人，我敢保证，如果他真的是这样的人，我宁可退出中华统一促进党，并删掉自己微博！”

在声明的最后，瞿友宁表示，自己是一名影视创作工作者，这些年跟大陆同行朋友交流越来越多，共同守护中华文化的精神，“那是一件很美好的事”。瞿友宁说，随着大陆改革开放，我也感受到大陆影视的成长快速，其技术与内涵都有很大的进步，并呈现极高的水准，如果两岸合作，一定能有更好的文化交流与影视作品，这是自己所乐见的。“给大家的困扰我也很抱歉。过去用兄弟手足来形容两岸关系，那就是我期待的最好方式，我不希望有互相伤害，这也是为什么我还是想跳出来说明的原因。”

责任编辑：霍宇昂