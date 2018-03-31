陈水扁爆蔡英文和柯文哲谈好合作 蔡称不尽准确

原标题：陈水扁爆料蔡英文已和柯文哲谈好合作 蔡回应
陈水扁爆料蔡英文已和柯文哲谈好合作，蔡回应。（图片来源：台湾《中时电子报》）
中国台湾网3月31日讯 据台湾《中时电子报》报道，日前前台湾地区领导人陈水扁爆料，台北市长柯文哲夫妇已和蔡英文在官邸谈好2018要合作；蔡英文今天与媒体茶叙时表示，既然是line的对话，就不需要无限上纲，由领导人回答不适当，更政治化，对陈水扁保外就医，“不是件好事。”
对媒体报道，指蔡与“独派”人士会面时，谈到台北市民进党在台北选战自推人选，可能掉到第三名，甚至民调也有放入陈菊、赖清德等；蔡英文强调，“各位听到有这个那个，不尽完整不尽精确”，现在看到的有些是片段，有些是不见完整精确的转述。
针对日前陈水扁透过line群组，指柯文哲夫妇已和蔡英文在官邸谈好2018要合作，蔡英文表示，这种说法来源，是来自陈与他朋友在line的对话，既然是line的对话，就不需要无线上纲，由她回答不适当，更政治化，对陈保外就医，“不是件好事”。（中国台湾网 高旭）
来源：中国台湾网
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