多米尼加“断交”令台当局错愕：以为会是另外2国

原标题：多米尼加“断交”令台当局错愕：原以为会是另外2国

5月1日，中国国务委员兼外交部长王毅在北京与多米尼加外长巴尔加斯签署《中华人民共和国和多米尼加共和国关于建立外交关系的联合公报》。东方IC 图

海外网5月2日电 多米尼加共和国5月1日宣布与台当局“断交”。对此，台当局前外事人员表示惊讶，称原本传出“断交”警讯的并不是多米尼加，并表示“由此可知，之后可能随时会有‘令人惊讶’的消息。”

海地、洪都拉斯“危险”，拉美没一个“安全”

据香港中评社报道，曾任台当局“驻捷克代表”、“驻瑞典代表”、“驻乍得代表”、台外事部门“欧洲司长”等职务的台湾前“外交官”邱仲仁表示，原本最可能“断交”的并不是多米尼加。他提醒，蔡当局的政策需要仔细评估，两岸关系如果不改善，则台湾所有“对外关系”都会遇到难以解决的困难。

至于多米尼加与台“断交”后，下一个是谁？国民党前“立委”林郁方2日点名海地和洪都拉斯，并表示台当局在拉丁美洲的10个“友邦”，没有一个“安全”。

据台湾《联合报》报道，林郁方表示，他认为台当局剩下的“友邦”中，海地有危险，因为台外事部门称海地外交部长正在台湾访问，之后海地总统也会来，这意味着海地肯定“有所求”，不可能空手而返，“刚来要、又要到东西的是最危险的”。此外，洪都拉斯每年和中国大陆的双边贸易额是和台湾的好几倍，因此也在“危险名单”。

林郁方说，和台当局有“邦交”又和中国大陆互设商务办事处的国家有巴拿马、多米尼加和海地，前两个都已“断交”，现在看来就是海地。他认为，海地对中国大陆期待很大，之前强震过后中国大陆也捐助很多。他还表示，自从有“桥头堡”象征意义的巴拿马“断交”后，“拉丁美洲没有一个是安全的”。

台当局前“驻海地代表”杨承达也表示，他相信海地总统这次来台湾一定有所求，“牵涉的金额肯定是天文数字”。他说，就他所知，台当局每年都有援助海地，最多一千万美金，都是无偿援助；他推测现在海地要的可能是高额贷款，因为台当局现在的“南向政策”有千亿台币的贷款金额，如果“为了和中国大陆竞逐”，很有可能那千亿台币会流向这方面，但“若拿不回来，就是全民埋单。”

台外事人员会有这样的担忧并不出奇，台当局显然不是第一次在“被甩”之前被最后“狠敲一笔”。此前据台媒报道，就在多米尼加“断交”之前一个月，台当局刚刚祭出高达10亿台币的军备项目赠援，以求“稳住”多米尼加，军援项目包括两架UH-1H直升机、90辆悍马车、100辆摩托车及相关零配件。最后，据台当局高层官员指出，跟巴拿马一样，多米尼加又是在“断交”前一小时才通知台方。

对于台当局“断交潮”，林郁方抨击，民进党“内斗最行、外事不行”，台外事部门负责人吴钊燮根本是个“外行”；台行政部门负责人赖清德则很“轻佻”，不了解两岸问题的脆弱，在立法机构大谈“台独”，结果台当局又丢了“友邦”，“赖清德应该为他怪异的行为做个解释”。

新华社：“台独”永远是死路一条

据新华社消息，北京时间5月1日，中国和多米尼加签署建交联合公报，决定自公报签署之日起相互承认并建立大使级外交关系。多米尼加各界认为这是水到渠成、大势所趋的一件大事。

多米尼加外长巴尔加斯表示，与中华人民共和国建交是多米尼加向前迈出的正确而重要的一步。多米尼加政府法律顾问弗拉维奥·达里奥当地时间4月30日在宣布中多建交消息时指出，多米尼加政府做出这一决定经过了深思熟虑，广泛征求了多米尼加各界的意见，是从多米尼加人民的长期福祉出发做出的重大决定。

新华社指出，世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分，中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府。坚持一个中国原则，是公认的国际关系准则，是国际社会普遍共识，是中国同任何国家建立和发展关系的根本前提和政治基础。

中多建交，向世界再次传递了一个清晰的信号：一个中国原则是人心所向、大势所趋，而且势不可挡。大陆和台湾同属一个中国，“台独”永远是死路一条。

责任编辑：霍宇昂