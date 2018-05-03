台“前驻多大使”被曝暴瘦 打电话给领导诉压力大

原标题：台“前驻多大使”被曝暴瘦 打电话给领导哭诉压力大

5月1日，中国国务委员兼外交部长王毅在北京与多米尼加外长巴尔加斯签署《中华人民共和国和多米尼加共和国关于建立外交关系的联合公报》。

海外网5月3日电 多米尼加日前与台湾“断交”，有台媒曝出，台湾“前驻多米尼加大使”汤继仁体重暴瘦，甚至打电话给台湾前“外长”李大维哭诉。对此，台外事部门今日（3日）称，转述汤继仁的说话，否认电话哭诉这件事。

台“前驻多大使”电话哭诉？

台媒称，早前传出“多台”关系早已不稳，汤继仁因此暴瘦并打电话给前“外长”哭诉。台外事部门发言人李宪章今天表示，汤继仁称，没有打电话回哭诉这件事，根据汤继仁说，他“驻外”只留过两次眼泪，是因为父母亲过世，无法回台奔丧，他也说“驻外”有很多不可预期的事情跟挑战，对外事人员来说都是常态，需要台湾长官支持。

更值得注意的是，有媒体曝出，汤继仁到任好几年，居然“从来都不曾见到过多米尼加高官”，据知情人士透露，直到4月30日晚上，汤继仁接到多米尼加代理外交部长通知要约见，感觉有异，才紧急联络岛内，台“外交部”询问多国高级官员，但得到的回答都说“不知情”。多米尼加直到5月1日早上7时才通知台当局“断交”。

“多台”关系早已生变？

其实，有媒体形容，“多台”关系生变早就有迹可循。台媒称，第72届联合国大会总辩论在去年9月举行，多米尼加代表当时发言时“就没有提到台湾”；蔡英文之前访问南太“友邦”时，英国广播公司（BBC）相关报道提到台湾的“外交危机”，点名接下来可能和台湾“断交”的国家中，就包括多米尼加。

吴钊燮5月1日虽强调，“前外长”李大维去年7月才访问多米尼加，同年8月与10月“外交部政次”刘德立再访多国，今年2月双方又签署备忘录，但台方早就发觉双边关系停滞，已把多国列为“高度警戒邦交国”。

新加坡《联合早报》1日称，多米尼加似乎循去年巴拿马和台湾“断交”的模式，是极为核心和高层所做的决策，并且在决定建交前不久才告知台湾。

台湾“断交”还有后续？

蔡当局执政不到2年，连丢3个“友邦”。继2016年5月蔡英文担任台湾地区领导人后，圣多美和普林西比、巴拿马就先后宣布与台湾“断交”，5月1日多米尼加“断交”后，台湾的“邦交国”只剩下19个。

下一个“断交”的是谁？岛内给出种种预测。国民党前“立委”林郁方认为，拉美一带最需要注意，如海地、洪都拉斯之前都被点名，先前巴拿马与台“断交”，等于在该地区打开一个缺口，多米尼加“断交”即为“巴拿马效应”发酵。

《联合报》2日称，下一个“断交”国家恐会是梵蒂冈或海地，去年传出海地要撤回驻台“使馆”引发紧张，但目前海地外交部长正在台湾访问，双方关系暂时稳定。文章提到，台湾在拉美“邦交国”仍有两三个处于非绿灯状态。

“断交”是否会成为潮流？北京联合大学台研院两岸关系所所长朱松岭认为，台当局要想避免这样的情况，就要回到一中原则的“九二共识”上来，认同一个中国的国际法秩序，避免相关问题继续发生，避免台当局集体尴尬的境地，维护台湾民众最大的利益。

责任编辑：霍宇昂