原标题：台军摔飞机画面流出 军方震怒要求全体测谎交手机

图为流出的台军OH-58D直升机重落地画面。（来源：台媒）

海外网5月3日电 台陆军近日流出一段OH-58D战搜直升机直接“重落地”的视频片段。台防务部门随即下令查出“爆料者”，台陆军要求所有相关主管、飞行员及维修人员都进行“测谎”，并要求所有人员交出手机。

据台媒报道，事情发生于3月15日上午，当时台陆军“航空特战指挥部”所属的飞行训练指挥部飞行教练组一位曾姓少校教官，正在指导学员驾驶编号为638的OH-58D战搜直升机进行“紧急状况处置”的飞行训练。因学员对高度判断出现落差，导致直升机直接撞向地面，所幸曾姓教官紧急将直升机拉起，没有造成机毁人亡的惨剧。不过，因画面流出“导致陆军形象受损”，台防务部门随即下令撤查，但迄今尚无任何进展。

图为OH-58D战搜直升机。（来源：台媒）

据报道，台“陆军司令部”上周不仅要求军事安全总队人员进驻归仁调查，还要求所有人员交出公用及私人手机，甚至强制进行“测谎”。台“陆军司令部”将领强调，只要有人不交手机或拒绝测谎，就是“忠诚有问题”。而为了进行密集“强制性测谎”，目前事发飞行训练指挥部已经停摆。

此外，台“陆军通资处”也将在近日内进驻，将针对该部门内所有私人手机内的电磁记录进行“还原与判读”，目的就是要找出“谁将视频泄露给媒体”。

报道称，台军内部有人认为，台“陆军司令部”这是“罔顾法律、罔顾人权”，强制要求军人测谎，还要求交出私人通讯器材供查验，导致飞训部“人人自危”，根本是在搞“白色恐怖”，也有人认为此举“很明显就是在整肃异己”。

而台“陆军司令部”强调称，此举是为强化飞训部“资安管控”，落实军事安全维护，依据“行政程序法”及“军风纪维护相关规范”针对视频存管过程实施行政调查；同时为“凝聚单位团结向心”，依官兵个人意愿、协助提供手机还原数据并接受测谎，全案调查方式及过程均依法行事。

不过对于台陆军“依官兵个人意愿”的说法，台军内部有人质疑称，“只要不交就是忠诚有问题，谁敢不交？”

针对此事，台防务部门负责人严德发今天（3日）在台立法机构会前受访表示，台“陆军司令部正在按照程序处理”。台前“立委”林郁方则认为，台军方应先判明外传的消息是不是机密，如果不是机密就把人都抓来测谎，是“小题大做”，代表长官不信任自己的部属，那么部下也不会信任长官。

责任编辑：霍宇昂