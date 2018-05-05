原标题：陈水扁对蔡英文绝望：柯文哲或成下届台当局领导人

陈水扁和蔡英文

海外网5月5日电 近期，台湾地区前领导人陈水扁在脸书粉丝页“新勇哥物语”屡发文评论时事，代表陈水扁的“勇哥”近日表示，如果国民党和民进党在2020年推出的台湾地区领导人候选人实力不够强，台北市长柯文哲代表的“第三势力”可能当选下一届地区领导人。

据台湾TVBS报道，陈水扁在“新勇哥物语”中表示，他看好柯文哲的高人气，认为他如果愿意出战2020，胜选的机会非常大。“如果柯文哲连任台北市长失利，2020台湾地区领导人选举蓝绿两党提出的候选人若实力不够强，柯文哲代表‘第三势力’参选并且当选，有可能胜出”。

柯文哲4日则回应称，“等今年真的选得上，再烦恼下一步。”柯文哲还透露，两人会找时间见面。对于陈水扁的言论，有岛内网民留言称，“陈水扁都对蔡英文绝望了”，“（蔡英文）离下台不远了”。台法务部门负责人邱太三日前在接受“立委”质询时，则反呛“新勇哥物语”发文是在“讲干话”。

陈水扁多次讥讽蔡英文

陈水扁已不止一次对蔡英文“表达不满”。多米尼加共和国近日与台湾闪电“断交”陈水扁发文讽刺蔡英文，称“我执政时，8年‘断交’6个‘友邦’，而你2年断交3个‘友邦’。”此言论一出，引发台湾网友群嘲，“比烂还能夸夸其谈，‘断交’还有脸讲，民进党果然都是坚持不要脸。”

今年年初，陈水扁在社交软件Line里参与500多人的大群组，化名abc每天傍晚都会发文，甚至再由群组里成员转传至各个“后援会”，一副经营粉丝团的明星模样。陈水扁还在群组里发了一首歌，讽刺蔡当局是“蔡德三”民进党当局。

施压蔡英文搞“台独”

日前，陈水扁还联合李登辉等多位“独派大佬”鼓噪“独立公投”，有分析认为，明显是针对蔡英文而来。据台媒报道，李登辉、陈水扁、吕秀莲等“独派大佬”，将推动2019年4月6日举行所谓“独立公投”。香港中评社分析称，这个时间点非常特别，约是民进党2020“大选”的党内初选前后，“独派”的动作分明就是针对蔡英文而来。

对于所谓“独立公投”，国台办已明确指出，我们坚决反对和遏制各种“台独”分裂行径的态度不会含糊。“台独”损害国家主权和领土完整，破坏两岸关系和平发展，威胁台海和平稳定，只会给两岸人民尤其是台湾同胞带来祸害。我们绝不容忍“法理台独”分裂行径，也绝不坐视“渐进台独”侵蚀和平统一的基础。

责任编辑：霍宇昂