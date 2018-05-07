吕秀莲受访自夸选台北市长我最强 现场记者笑了

原标题：吕秀莲受访自夸选台北市长“我最强” 现场记者笑了

吕秀莲。（资料图）

海外网5月7日电 台北市长选举将于2018年底举行，近期，民进党内就自提人选还是支持无党派人士柯文哲一事争论不断。对于此事，民进党“选对会”今日（7日）开始在民进党内进行征询，民进党“选对会”共同召集人陈明文称，民进党如果自提人选，一定是推出“最强人选”。对此，有意争取民进党提名参选台北市长的台湾地区前副领导人吕秀莲自夸，“当然是我最强”，她还要现场的台湾媒体记者别笑，“你们年轻人别小看我”。

据台湾《联合报》报道，陈明文表示，在台北市长选举中，究竟是礼让柯文哲还是自行提名，民进党内目前尚无定案。不过，陈明文还称，如果民进党内最终选择自行提名台北市长参选人，一定会推出“最强人选”。对此，吕秀莲与“选对会”对谈后声称，“最强人选”就是她自己。吕秀莲还称，她向来就是要参选到底，只是台湾媒体瞧不起她。

吕秀莲早前曾就台北市长选举撂狠话。民进党主席蔡英文3月28日曾称，在台北市长选举中，民进党若推出自己的人选，恐怕会掉入第三名。吕秀莲4月19日公开表示，“谁再讲第三名，你给我下台，你不配主导这次民进党选举。”

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