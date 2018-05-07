原标题：台民众抱怨太穷 网友神回复：谁让你选的蔡英文？

海外网5月7日电 近来，岛内农民频频抱怨日子大不如前，一度畅销的台南凤梨不仅滞销，而且价格也一再回落。近日，又有台湾出租车司机出来吐槽，“我在台南开计程车，日子真的苦，民进党当局赶紧下台吧。”

有人留言回复称，“人是你们选出来的，后果当然要你们负责，今年选举用选票教训民进党。”

用国民党“立委”林丽蝉的话说，民众生活困苦，蔡英文却还说经济变好、失业率下降，“民进党当局与民众真是活在不同的空间里。”而蔡英文最近的一次“亲民”之举也被讽刺。日前，她到台湾高雄石安牧场参观，并称“快乐的鸡，才能生出健康的蛋”，遭民众狠狠打脸，“劳工连鸡都不如啊” ，“民众不快乐”，“所以蔡英文应该下台”。

五一劳动节当天，“不快乐”的岛内民众举行了大游行。据台湾《中时电子报》消息，此次游行以上调基本工资，反对“劳基法”修恶等为诉求。同时，主办方还公布了五大“干话王”，其中，蔡英文“劳工是心中最软的一块”获得冠军。

“万物皆涨，收入不变”

今年年初，岛内多地民众疯抢卫生纸，一度人心惶惶。国民党团首席副书记长曾铭宗曾表示，卫生纸、咖啡、珍奶、汉堡等什么都在涨价，已经影响民众最基本的生活，但却看不到民进党当局做了什么，可见当局已处于失能、失控阶段。曾铭宗还斥责，“蔡当局事前没掌控，事后荒腔走板。”

台湾《中国时报》报道称，岛内抢购卫生纸已成“全民运动”。业者嗅到商机，竟然连夹娃娃机也用来夹“卫生纸”，还声称“没看错，保证取物20元”。台湾中兴大学森林系教授王升阳指出，这还只是开始，接下来是所有纸类用品、家具、室内装潢都会跟着涨价。岛内网友也纷纷响应，“电费也要涨了，万物皆涨收入却不变，是要逼死老百姓吗？”

上任两年，近7成民众不满其施政

至今年5月20日，台湾地区领导人蔡英文上台将满两年，而5月4日，台湾“中华民意研究协会”公布最新民调，对于蔡英文上台近2年的施政表现，65.4%的台湾民众表示不满意。

整体民调显示，对于民进党当局、蔡英文的施政表现，分别有67.4%、65.4%的台湾民众表示不满意，仅有25.5%、27.6%的民众表示满意，均不到三成。而对于蔡英文所谓的“两岸‘维持现状’、‘转型正义’、不涨电价、解决低薪”等政见，都没有获得过半支持。

大陆“惠台31条”成效显著

而随着大陆推出“惠台31条”等多种措施，让台湾同胞在大陆工作、生活、学习时能获得与大陆同胞同等待遇。台湾北中南多所高中都发现，申请大陆高校的学生数量比去年增加了两三倍甚至十倍之多，竞争极为激烈，大陆优秀高校变得“一票难求”。

但蔡英文对此却视而不见，以致她无论去岛内何地，每到一处都会遭到民众强烈抗议。她却还声称，“两岸关系的未来动向，取决于双方能否互释善意”，“前年520我所做出的承诺，是释出最大的善意，也是两岸和平稳定与发展的最有力保证”。

有台媒认为，这一年多来“去中国化”事件不断上演，台当局也未拿出具体的两岸政策，更看不见蔡英文的实际行动。国民党前“立委”孙大千称，民进党应改弦易辙，放弃“台独”的主张，停止“政治追杀”，将“改善低薪过劳”视为优先处理的议题。

责任编辑：霍宇昂