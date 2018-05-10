赖清德在台南投两百多亿治水遭讽:一场雨就打水漂

原标题：赖清德在台南投了两百多亿治水 遭讽：打了水漂

赖清德在担任台南市长期间以治水绩效自豪。（图片来源：台湾“中时电子报”）

中国台湾网5月10日讯 据台湾“中时电子报”报道，台南昨天下大暴雨，不少地区传出积水灾情，归仁区传民权六街40号、文化北二街、文化北街有民宅淹水。台湾前气象主播李富城PO文表示，“记得赖清德在台南执政七年，共享掉267亿（新台币，下同）治水，到目前一点效果都没有。”“仅下了150厘米的量，部分地区就淹水啦，267亿打了水漂。”

报道说，台南归仁地区是天凌晨4时许下起暴雨，时雨量高达95毫米。民权六街有民宅因瞬间大雨，排水沟宣泄不及，导致部分民屋积水漫进逼近40公分，幸好雨停后，积水便消退。台南市灾害应变中心一度调升为二级一阶开设处理相关紧急应变措施。

由于赖清德在担任台南市长期间，曾夸口治水是他最重视、最优先的市政建设，还拿出三爷宫溪为例，讽刺前任市长花了30年整治却无功，他只花3年就整治有成。但据数据显示，从2011年到2015年，赖清德5年内编列了216亿左右治水预算，以每年平均48.1亿预算计算，截至2017年，赖清德任内光是治水经费就在300亿左右，这么高的治水经费，却做出经不起一场暴雨考验的治水绩效，难怪，李富城感慨治水经费“267亿打了水漂。”（中国台湾网 娟子）

来源：中国台湾网

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