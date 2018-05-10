原标题：洪秀柱南下高雄为蓝选将打气：不邀请也会主动上门

中国台湾网5月10日讯 据台湾《中国时报》报道，国民党主席吴敦义拟邀历任主席组“中央助选团”，还没开始动作，前主席洪秀柱9日抢先南下高雄，为议员参选人打气，更笑说，不必邀请她也会“主动上门”。基层反应，高雄民心思变，相信“团结的国民党”年底选举将大有作为。

洪秀柱9日南下高雄，为议员黄柏霖、许崑源及新人蔡武宏、朱挺玗、王钟贤加油打气。拜会前任高雄市议长许崑源时，洪秀柱表示，这次高雄议会蓝营过半相当重要，甚至比市长选举重要，她还指着二度问鼎议长宝座的许崑源说：“他才是那只（拉抬选情的）母鸡！”

她痛批民进党当局全面封锁，让国民党连一点资源都没有，现在向企业界募款很困难，哪个企业敢支持国民党，就被点名做记号，“比以前还要威权的时代来临了”。她直言，这次选举国民党会很辛苦，唯有选出好成绩，才能让台当局知道民心所向。

高雄市议会国民党团总召许崑源对洪秀柱表示，高雄民心思变，国民党这次不仅议会过半选情看好，连市长盘都已逼近五五波，后续有得拼。

议员黄柏霖也表示，2014年“九合一”选举高雄蓝绿得票率为33%对66%，蔡英文上任2年来政绩很差，最近他的服务团队自做民调显示，如今蓝绿支持度已拉近为45%对55%，他有信心国民党能在今年底选举拿下更好的成绩。

来源：中国台湾网

责任编辑：余鹏飞