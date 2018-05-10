港媒：台湾何以“盛产”骗徒？

原标题：台湾何以“盛产”骗徒？

今年1月波兰警方逮捕了以电信方式行骗中国大陆民众的48名台湾诈骗嫌犯，上周这些嫌犯被遣返回台，在飞机上不仅没有被带上手铐，也没有押解人员，其中一些人竟然还坐商务舱，甚至要求喝酒，当被拒绝后还出言戏谑空姐。香港《大公报》今日发表评论文章指出，每一次当台湾诈骗嫌犯在海外被捕，台湾方面都与大陆方面“抢人”。但当台当局费了九牛二虎之力抢到人后，在岛内不是释放就是轻判，以致诈骗案件屡禁不止。看来还是台湾网友说得好：台湾根本治不了骗子，交给大陆吧。

评论摘编如下：

这些年台湾经济虽然低迷，但有一个行业始终“蓬勃发展”，甚至已经冲出台岛、走向国际，从东南亚、欧洲到非洲都有这些人的“足迹”。这个“行业”就是“电信诈骗”，成为不少国家和地区重点打击的犯罪集团。许多人感到困惑：何以台湾“盛产”骗徒？而最近的一则新闻应可解开人们的疑团。今年1月波兰警方逮捕了以电信方式行骗中国大陆民众的48名台湾诈骗嫌犯，上周这些嫌犯被遣返回台，在飞机上不仅没有被带上手铐，也没有押解人员，其中一些人竟然还坐商务舱，甚至要求喝酒，当被拒绝后还出言戏谑空姐。作为嫌犯，竟能享受如此优厚待遇，如何能起震慑效应？这些骗徒之所以行径嚣张、有恃无恐，主要还是岛内对这一类行骗案件多是轻判，以致这些在波兰犯案的台湾骗子觉得被遣返回台等于是“回家探亲”，而不是“受审坐牢”。

台湾方面常说“台湾的诈骗嫌犯”应回台受审。此言差矣。在海外，台湾骗徒的诈骗对象多是中国大陆民众，换言之，证据及被害人都在大陆，若要带回台湾审理，并传唤大陆受害者赴台作证，相关的机票、食宿及日常费用等都要台湾方面支付，相关耗费难以想象，而且据岛内法规，台湾对于台湾民众在境外涉诈骗案是没有管辖权的。所以，相关国家把台湾嫌犯遣返回中国大陆既符合一中原则，又有利于审查案件、惩治罪犯。

2016年大陆方面包机从肯尼亚押送45名台湾诈骗嫌犯回大陆，在飞机上嫌犯带上手铐、黑布蒙头，每一名嫌犯都配有两位警员押送，哪像被遣返回台的诈骗嫌犯不仅没有被限制人身自由，还坐商务舱，犹如普通旅客。但这还不是最离谱，两年前从马来西亚被带回台湾的20名电信诈骗嫌犯抵达台湾机场后便被释放了，理由是“这些人在岛内没有犯罪事实”，舆论一片哗然。然而，即使查到相关罪证，在岛内骗徒也多获轻判。前年北京清华大学一名女教授遭诈骗8523万元台币，台湾主要嫌疑人等7人在台中被捕。上周台中地方法院分别判决7人6个月至2年2个月徒刑，只没收4万元台币不法所得，理由是“罪疑唯轻”。这下台湾骗徒可赚大了，骗了8000多万，只被没收4万，坐2年牢又可以出来挥霍巨额赃款了。这真是一笔划算的买卖，难怪台湾“出口”骗子了。相较之下，大陆对这些诈骗巨额钱财的犯罪分子绝不手下留情，从肯尼亚被押回大陆的台湾主犯就被重判15年有期徒刑。

每一次当台湾诈骗嫌犯在海外被捕，台湾方面都与大陆方面“抢人”。但当台当局费了九牛二虎之力抢到人后，在岛内不是释放就是轻判，以致诈骗案件屡禁不止。看来还是台湾网友说得好：台湾根本治不了骗子，交给大陆吧。

来源： 中国台湾网

责任编辑：余鹏飞