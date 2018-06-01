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台湾又闹大停电 台北101及新光三越陷入一片漆黑

台湾又闹大停电 台北101及新光三越陷入一片漆黑
2018年06月01日 15:29 环球网
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　　原标题：台湾又闹大停电！ 台北101及新光三越陷入一片漆黑

商场内一片漆黑，店员提早收工下班商场内一片漆黑，店员提早收工下班

　　[环球网综合报道]据台湾联合新闻网6月1日报道，台北信义区当日下午传出大停电，有台湾网友在脸书（Facebook）分享，包括台北101及新光三越等，都陆续传出停电。还有网友吃饭到一半停电，顺便将摸黑吃饭的画面上传，有新光三越的员工贴文说，“停电了，我们下班了。”

　　至于停电影响户数及何时恢复，将等待台电调查。

　　《联合报》记者致电也受影响的松山高级工农学校，校长室职员表示，学校确实有停电，约在下午2点35分左右，停了约两分钟，现在已经恢复。

　　连日来的高温，让台湾地区的用电量写下历史新高记录，前天（30日）下午苗栗地区7万多户停电，台当局“经济部”当时表示，已经交由台电去清查原因，并且声称台湾不缺电，要求台电从供需两端着手处理，力求供电稳定。

责任编辑：霍宇昂

停电三越新光
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