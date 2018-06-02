原标题：斯威士兰国王下周访台 网友讽台当局：又要撒钱了

[环球网综合报道]继海地总统莫伊兹访台后，台湾另一“邦交国”斯威士兰国王姆斯瓦蒂三世下周也将访台。

台湾“中央社”2日报道称，自布基纳法索与台“断交”后，斯威士兰是台湾在非洲唯一的“友邦”。斯威士兰“驻台大使”2日介绍称，姆斯瓦蒂三世将于6月6日至12日访问台湾，与台湾地区领导人蔡英文会面，双方也将签署一系列经济合作协议。

刚访台的海地总统莫伊兹此次曾被岛内一些人寄望是“送温暖”，因为上个月，多米尼加与布基纳法索先后与台“断交”，重创蔡英文当局。为“维稳邦交”，蔡英文对海地提出的要求照单全收，台“外交部”更是连夜开会向台商“推销”海地商机。对此，有媒体预测，此次斯威士兰国王姆斯瓦蒂三世访台，很可能更加“狮子大开口”，提出要价。

其实，早在上月台湾连失2个“邦交国”后，“谁会是下一个”的“备选答案”已经出炉。曾经预言台当局将与布基纳法索“断交”的台湾前“外交部长”欧鸿炼此前表示，目前仅存的非洲“友邦”斯威士兰，以及“邦交国”中唯一人口破千万的“大国”危地马拉很可能是接下来的“断交国”。

对此，有岛内网友讽道“（蔡英文）又要撒钱了”“又拿我们的纳税钱帮助别人了”，更有网友痛批“（蔡英文）与其鞠躬哈腰，不如正视问题，何时搞好两岸关系！”

责任编辑：霍宇昂