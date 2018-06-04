原标题：台湾登山客发现飞机残骸 疑似台军失联F-16战机

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海外网6月4日电 据台湾《中时电子报》报道，新北市一名登山客报案称，在五分山登山步道21公里处发现飞机残骸，疑为“汉光演习”中失联的F-16战机。

此前，据台媒报道，台军“汉光34号演习”实兵操演4日首日展开，却传出有1架F-16战机在从花莲起飞后，于当地时间下午1点43分失联。

据台湾“东森新闻云”报道，台空军第12战术侦察机中队的两架F-16战机，4日中午一同执行例行演练任务，但其中1架战机疑似在下午1点43分时，飞往东北部基隆附近空域途中失联。另一架战机持续呼叫，但未获回应。据基隆市消防局第二大队长指出，他们已接收到搜救的指令。

据“中央社”报道，台湾空军第5战术混合联队队长陈黄荣在接受采访时表示，目前其掌握的情况是有一架战机失联，正对此进行查证。

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