疑似台失联战机残骸发现 飞行员5年前曾坠机获救

原标题：台军演习一架F-16战机失联 疑似残骸被发现（图）
中新网6月4日电 综合台湾媒体报道，台湾空军花莲基地一架F-16战机于今天下午1时43分执行“汉光演习”任务，飞往东北部基隆附近空域途中失联，目前在新北市五分山已发现疑似飞机残骸，台湾军方及消防人员正赶往处理中。
在新北市瑞芳区滴水子路五分山登山步道21公里处，发现疑似战机残骸。图片来源：台湾《联合报》
据台湾《联合报》报道，新北市消防局通报，瑞芳区滴水子路一名登山客报案，表示位于五分山登山步道21公里处，发现飞机残骸，疑似为“汉光演习”坠机残骸，台湾军方及消防人员正赶往处理中。15时46分于五分山健行步道3.1公里处发现飞机残骸，亦发现降落伞主力伞，但人员未发现。
基隆市议员杨石城今天下午表示，刚才在南荣公墓就有听到很大的声音，但是没有看到飞机的身影，之后声音就在半空中瞬间消失无踪。
在新北市瑞芳区滴水子路五分山登山步道21公里处，发现疑似战机残骸。图片来源：台湾《联合报》
杨说，他听到声音也不是持续的，后面都是中断式喷射声音，分析当时已经故障了，随后听到坠机的消息，才知道，听到的可能是战机疑似坠落前的声响。
据台湾“中央社”报道，台湾军方人士指出，在新北五分山登山步道21公里处，疑发现残骸。
军方人士指出，失联机型为单座战机，疑在基隆暖暖山区失联，台湾搜救中心已集结搜索。
台湾防务部门出动S-70C型机、编号C-493起飞前往搜寻。
据报道，失联的F-16单座战机由吴彦霆少校飞行官驾驶。吴彦霆5年前驾驶单座F-16战机也曾因机械因素失事获救，军中长官形容吴彦霆“沉着”，讲话有条理。
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