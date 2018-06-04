发动机轴承断裂?台F16不排除空中解体 已用20多年

原标题：发动机轴承断裂？台F-16不排除空中解体可能性 已使用20多年

[环球网综合报道]台军F-16战机“汉光演习”坠机瑞芳五分山区，曾是空军花莲基地主管的退役将领按民众所提供见闻称，从坠机地点并无大面积爆炸、燃烧现象，有可能是发动机故障所致，也不排除战机空中解体的可能性，至于真正的原因，还得由空军项目小组调查公布。

台湾“东森新闻云”6月4日报道称，该退役将领对失事飞行员吴彦霆少校印象深刻。其称，目前从没有明确的撞击点，飞行员又没有利用无线电呼救，应该是战机机件故障所致，虽然F-16战机空中解体的案例并不多，但不排除机体结构疲劳或发动机故障所造成的失事。

空军退将表示，飞行中，只要战机机械故障，仪表板都会亮红灯警告，飞行员有充裕的时间以无线电回报战机状况，就算发动机熄火，还是能从容跳伞逃生，吴彦霆在失事过程中完全没有无线电回报、呼救，白天执行飞行任务，空间迷向的可能性不高，除了缺氧陷入昏迷，就不能排除因发动机轴承断裂导致空中解体的可能性。

他说，F-16使用已20多年，定期都会针对机体、发动机燃烧室等狭小到连手都无法进行检查、拆解零件的区域，实施特殊的NDI（非破坏性检测），甚至使用荧光检测作业，在机体或可能细微裂缝的地方涂上荧光剂，再以黑光（Black light）照射，让战机龟裂的地方一一现形，修复这些细缝若未全面换新零件，只是用“蒙皮”修补，经过飞行、日晒雨淋，造成蒙皮或铆钉生锈腐蚀，就可能造成空中解体。

退将举例说，空军一架F-104G战机曾经发生类似状况，不到4秒钟，战机从25，000尺高空陡降至10，000尺以下，飞行员在战机飘移下，还能跳伞逃生获救，当时就质疑该机是空中解体；他说，吴彦霆执行空照飞行任务，以F-16战机性能，通常飞行高度约在15，000尺，若发生空中解体，不过2、3秒的时间，根本连回报、应变的机会都没有。

空军退将表示，这回F-16战机失事，除了可能的战机结构疲劳而肇生空中解体外，也有可能是飞行员因缺氧陷入昏迷，酿成撞机，因供养系统若出现破损或管线细微龟裂，战机升空后，在不知觉的状态下漏光氧气，随飞行时间增长、飞行高度越高，就会造成飞行员缺氧；轻度缺氧，会让飞行员产生空间迷向，重度缺氧时，战机就处在失控状态，失事也难以避免。

空军退将表示，至于失事原因，就交给空军项目小组深入调查；他强调，任何一件战机失事，对于空军训练、战斗飞行影响深远，需要足够时间厘清问题，民众应该给空军一点调查时间和空间。

责任编辑：霍宇昂