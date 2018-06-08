原标题：作妖！ “占中”教授开班培训激进分子 有议员当讲师

海外网6月8日电 早前到台湾参加“五独论坛”的非法“占中”发起人、港大法律学院副教授戴耀廷，正在积极推销其旨在明年特区区议会选举的“风云计划”，而他为计划搞的第二期“培训班”本周已开课。培训班内充斥大量“港独”分子及激进分子，甚至还邀请反对派议员当讲师。港媒早前撰文指出，所谓的“风云计划”，本质就是“港独夺权计划”，并提醒市民及时遏制“港独”图谋，要打醒十二分精神！

戴耀廷夺权的“风云计划”已开班培训（港媒）

反对派议员当讲师 “港独”激进分子受训

据香港文汇报消息，今年4月至5月，所谓“风云计划”首期“区选培训班”已完成四堂课程；第二期培训班于本周三（6日）晚低调开班，但该培训班十分神秘，并没有对外公布，地点则选择在尖沙咀加连威老道某教会大楼。当晚7时许，戴耀廷快步走进大楼，而参加培训班的学员其后也陆续抵达。学员进入课堂前需要先登记，并会贴上一个名牌。除了戴耀廷和主持人张荣辉外，还邀请了身为区议员的立法会议员范国威以及湾仔区议员杨雪盈作为培训班讲师。

此外，在当晚的课堂上，出现多名曾多次参与“港独”集会的人员或“港独”组织骨干成员，包括曾因刑事恐吓陈碧桥法官而被捕的“港独”组织“热血公民”前成员陆海天、高举“港独”标语和高呼“港独”口号冲击香港中文大学校园的钱宝芬、在立法会《国歌法》本地立法公听会上故意用粤语唱国歌的李永财等人，而在今年曾组织及参与“占领”浸会大学语文中心而遭校方勒令一度停学的“港语学”召集人陈乐行也是培训班的“学员”。

面对“新军培训班”如此龙蛇混杂，大批“港独”分子充斥其中，有反对派成员直言不想靠“风云计划”参选：“靠这班杂牌军根本没有打赢区选的可能性，而且‘港独’分子充斥，更加没得玩。”

港媒：“港独”想夺权 市民要警醒

5月，戴耀廷与所谓的“民主动力”召集人屡向媒体吹风，声称“风云计划”中协调各大政党推荐参选的是“正规军”，而受戴耀廷“感召”培训得来的“政治素人”只是“填补漏洞”。当时港媒披露妄图破坏香港选举的“风云计划”协调名单，名单上总人数近400人，鼓吹“港独”、“自决”的“香港众志”成员获“安置”香港南区参选；九龙及新界选区则由一班名不经传的90后组成“风云战士”全面抢攻，当中有与周竖峰勾连的中文大学学生会“港独干事”及“占中”判感化令的“港独青年”等。

对此，香港《大公报》刊文指出所谓的“风云计划”，本质就是“港独夺权计划”。文章指出，从“和平占中”到“雷动计划”，再到所谓的“风云计划”，戴耀廷的政治名词换了一个又一个，真正目的何在？实际上，不论以何种口号，都难掩饰其培植“港独”真正意图。

文章认为，从“风云计划”部署名单可见，充斥其中的不仅有“占中分子”，以及各种类型的“极端本土”势力，更有堂而皇之的打着“港独”旗号的极端分子。其人数之多，已盖过所谓的“传统泛民”。假若其名单最终成功“落实”，可以想像明年区议会选举将成怎样一个“港独”肆虐的场面。

文章指出，3月份，戴耀廷赴台宣“独”，赤裸裸地表露其分裂国家的意图；两年前，戴耀廷发动“雷动计划”，以政治黑手操纵立法会选举；四年前，戴耀廷一手发动非法“占中”，践踏法治破坏治安，开启香港乱局。戴耀廷是一个受外国政治势力操纵、收取政治黑金，以分裂国家、破坏香港稳定为目的的阴险政客。文章最后呼吁，戳破“风云诡计”，及时遏制“港独”图谋，香港市民要打醒十二分精神！

对于“港独”分子与参与特区政权机构，特区政府和中央政府已多次表态，将坚决打击。在回应立法会候任议员宣誓辱国，时任特区行政长官梁振英表示，要成为立法会议员，一定要有拥护《基本法》和效忠香港特别行政区的承担。香港中联办负责人指出，中央政府依法采取有效措施打击和遏制“港独”势力滋长蔓延，立场鲜明、态度坚决，绝不容许“港独”分子就任立法会议员。（海外网 侯兴川）

责任编辑：霍宇昂