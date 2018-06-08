鼓吹美军参加“汉光演习” 台防卫部门：乐观其成

原标题：美参议院鼓吹美军参加“汉光演习” 台防卫部门：乐观其成

[观察者网 综合报道]当地时间5日，美国参议院军事委员会公布参议院版本的“国防授权法案”，与众议院版本相比更加肆无忌惮，竟要求美军适当参加台湾军演，如年度“汉光演习”，另外还考虑让台湾参加美国军事演习。 据台媒5月8日报道，台湾“国防部发言人”中吉7日接受采访时对此事表示，对美国国会表达感谢。称台军对“区域稳定和平有所助益及提升”的相关军事交流都“乐观其成”。

台军“汉光军演” 图片来自有台媒

据报道，陈中吉称台湾将“和平维护者角色”扮演好，台湾是“德不孤必有邻”，相信世界上与台湾有一样“民主自由”核心观念的国家和地区都希望通过渠道交流。至于是否也希望有参与他国联合演习机会。陈中吉表示，台湾“国防部长”严德发先前也在“立法院”表达，“台湾在国际上扮演的地位，不只通过军事，其他各层面也都希望尽‘世界公民’角色、贡献力量。”

有台媒追问，台军是否有机会参与“红旗演习”或“的环太平洋演习”？陈中吉强调，先前也在历次会议中积极争取，但这次环太名单已经公布“不用我多说”，未来也会持续在这方面积极争取。

据观察者网此前报道，5月31日，台“中央社”特地发邮件向新更名的印度-太平洋司令部询问，“台湾能否参与此次军演”。而美军对此根本不予以正面回应，其在回复邮件中完全没有提及此事。

印太司令部则转由美国海军第3舰队公共事务官，以美国海军发布的新闻稿进行回复，其内容详细完整的介绍了此次军演，但完全没有提及台湾能否参与的问题。

上月底，国防部发言人任国强曾警告美方，台湾问题事关中国国家主权和领土完整，美国会有关法案涉华内容充满冷战零和思维，干涉中国内政，损害中方核心利益，中国军队对此表示强烈不满和坚决反对。

任国强强调，我们敦促美方充分认清该法案中涉华消极条款的严重危害性，恪守一个中国政策和中美三个联合公报原则，删除法案有关消极条款，慎重妥善处理涉台问题，以实际行动维护中美两国两军关系和台海和平稳定。

责任编辑：霍宇昂