台“汉光演习”刀枪不用反肉搏 被批谁导演的烂戏

原标题：台“汉光演习”放着刀枪不用坚持肉搏 被批“谁导演的烂戏”？

演习场景颇为浮夸（来源：中时电子报）

[环球网综合报道]“汉光演习”7日在台中举行“反空降”演习，蔡英文还亲自到场了。但讽刺的是，演习中却出现了十分“不科学的”场景，还被抓包了，这让蔡英文在脸书上宣称的“用最严格和困难的角度来规划演训”变得颇为滑稽。

据台“中时电子报”8日报道，演习中两方对战，出现了“放着步枪不用，坚持格斗”的情节。这让台军事评论员赵武灵不禁大骂“不在距离外开枪干掉敌军，却一定要凑上前过肩摔，这是哪位导演的烂戏？可不可以找出来枪毙？省下给他的薪水和年金？”

根据直播视频，当演习的双方已经可目视对方，却都不开枪。画面左边穿着多地形迷彩服的特战战士将枪“背到背后”，准备肉搏。而另一方则以以枪托发起攻击。面对攻击，特战士兵也还以脚踹、“过肩摔”，最后才抽出刺刀再补一刀。

对于这种演习效果，蔡英文却在脸书称，“虽然是演习，但是料敌从宽，我们用最严格和困难的角度来规划演训”。“负责各项任务的弟兄姊妹也都迅速确实地完成任务，我们的台军真的很精实，请大家为所有参与汉光任务的台军加油！”

对此，报道评论道，蔡英文上台前，显得很重视军事，但现在却无视年度军事演习出现电影的武打桥段，称为“精实”，凸显根本是假的。而台防务部门称“各部队以实兵对抗模式，采仿真、实战化”，难道军队作战，会舍刀枪不用，进行像好莱坞电影般的肉搏战吗？

对此，台网友留言讽刺，“愚昧的戏，当然是给不懂的蔡英文看的，不用太认真啦”，“天热，博君一笑啦”，“贴身肉搏，才有临场感”，“烂‘政府’拍的，更新版‘台独’闹剧”，“其实长官们都知道，也不是导演烂，而是高层爱看”。

责任编辑：霍宇昂