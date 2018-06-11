原标题：台当局：从未有将太平岛租借予“外国”的计划

此前台湾《壹周刊》报道，某亲绿营的“国防”智库内部提出建议，让民进党当局以“人道救援”的名义，将太平岛的一部分租借给美方使用，而这与2016年蔡英文在其就任后的首次“国安”高层会议上，就“南海国际仲裁案”提出“推动太平岛成为人道救援中心与运补基地”，并“开放给各国使用”的内容一致。对此报道大陆媒体多有转载。

太平岛资料图 （图片来源：台湾联合新闻网）

对此，台外事部门6月10日发布声明，称此为不实报道，并称台湾从未有将太平岛租借予“外国”的计划，包括美国在内的其他国家，亦从未向台湾提出租借该岛的请求。

台外事部门的声明还说，无论岛内或岛外的不实报道，显然意图制造区域不安或两岸争端，要求“停止这种对台湾政府造谣而后进行攻击的行为”。

不过台外事部门的声明同时又说，台湾遵照蔡英文2016年7月19日关于南海议题的“四点原则”及“五项做法”等政策指示，致力建设太平岛为人道救援与国际科研的基地，对区域和平与稳定做出贡献。

来源：直通台湾

责任编辑：余鹏飞