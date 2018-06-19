台当局抗议日航改“中国台湾” 大陆：勿螳臂挡车

原标题：台当局抗议日航改标注为“中国台湾” 大陆：勿再试图螳臂挡车

[环球网综合报道]2018年6月19日外交部发言人耿爽主持例行记者会，有记者问道， 针对两家日本航空公司将官网上的“台湾”标注改为“中国台湾”，台当局通过“驻日代表处”向两公司提出严正抗议，指责大陆在国际空间打压台湾，引起台湾民众反感。中方对此有何回应？

耿爽回应称，中方此前已多次表态。世界上只有一个中国，香港、澳门、台湾从来都是中国的一部分，这是客观事实、基本常识，也是国际社会的普遍共识。

在华经营的外国企业应当尊重中国的主权和领土完整，遵守中国法律，尊重中国人民民族感情。这是任何外国企业在华经营的最基本遵循。

我奉劝台湾当局不要再试图螳臂挡车了。

责任编辑：霍宇昂