新浪新闻客户端

新闻中心

国内新闻>正文

台当局抗议日航改“中国台湾” 大陆：勿螳臂挡车

台当局抗议日航改“中国台湾” 大陆：勿螳臂挡车
2018年06月19日 18:57 环球网
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0

　　原标题：台当局抗议日航改标注为“中国台湾” 大陆：勿再试图螳臂挡车

　　[环球网综合报道]2018年6月19日外交部发言人耿爽主持例行记者会，有记者问道， 针对两家日本航空公司将官网上的“台湾”标注改为“中国台湾”，台当局通过“驻日代表处”向两公司提出严正抗议，指责大陆在国际空间打压台湾，引起台湾民众反感。中方对此有何回应？

　　耿爽回应称，中方此前已多次表态。世界上只有一个中国，香港、澳门、台湾从来都是中国的一部分，这是客观事实、基本常识，也是国际社会的普遍共识。

　　在华经营的外国企业应当尊重中国的主权和领土完整，遵守中国法律，尊重中国人民民族感情。这是任何外国企业在华经营的最基本遵循。

　　我奉劝台湾当局不要再试图螳臂挡车了。

责任编辑：霍宇昂

日航大陆耿爽
我要反馈
新浪新闻公众号
新浪新闻公众号

更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）

图片故事

    新媒体实验室

    新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正

    违法和不良信息举报电话：010-62675637
    举报邮箱：jubao@vip.sina.com

    Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

    All Rights Reserved 新浪公司 版权所有

    新浪扶翼

    行业专区