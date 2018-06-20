台专家劝蔡英文:研究下一国两制别傻等被“武统”

原标题：台专家劝蔡英文：研究下一国两制 别傻等被“武统”

晏扬清。（图源：中评社 ）

海外网6月20日电 高雄市两岸和平促进发展协会理事长、台专家晏扬清近日在接受中评社采访时指出，台湾现在有必要好好思考和研究一下“一国两制”的内涵和施行方式了，这是对台湾真正有益的事情。如果台当局仍一意孤行，不思悔改，两岸关系无法得到改善，实现和平统一，那等待台湾的就只有被“武统”这条路了。

台专家：研究下“一国两制” 别傻等着被“武统”

据香港“中评社”报道，台专家晏扬清表示，两岸关系发展到现在这一步，如果我们不主动去谈，台湾将始终限于被动的局面，这不是台湾之福。此外，蔡英文应该认清楚，中国历史上的几次分裂到最后都是凭借“武力”解决的，如果蔡英文继续无视台湾民众的意愿，一意孤行，台湾将难逃被“武统”的命运。

晏扬清指出，他研究“一国两制”多年，只要蔡当局愿意释放善意，主动与大陆进行对话，一定可以找出于大陆和台湾都有益的解决方案。如今大陆发展取得的成果已是有目共睹，世界各国家和地区都在积极寻求与大陆的合作，如果台湾再逆势而行，最后受伤的只会是台湾。晏扬清称，两岸关系的症结，说到底还是在“九二共识”上，但近来发生的一系列事件已经表明，一个中国原则早已是国际社会的普遍共识，台湾就是“中国台湾”。

台媒体人：蔡英文坐实台湾地位 就是“中国台湾”

据台湾《中时电子报》消息，台资深媒体人唐湘龙近日表示，蔡英文上台两年多，“台湾地区已在国际上彻底边缘化”，独派人士“鬼扯”几十年的“台湾地位未定论”已无任何实质意义，“因为台湾地位已定，蔡英文定的，就是‘中国台湾’”。

唐湘龙指出，全球70亿人要订机票、查航班等，找寻有关“台湾”的信息，必须先找到中国，才能找到台湾地区。台湾地区等同与港澳并列，成“台湾特区”。无论你是否愿意“台湾是中国的一部分”，“在能代表一个国家主权地位的国际信息上，两岸已经统一”。

对此，岛内网友也纷纷称，“全世界的机场都是台湾（中国）。”事实证明，一个中国原则早已是国际社会的普遍共识。（海外网 张莎莎）

责任编辑：霍宇昂