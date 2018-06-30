七月起携大量现金过境香港需申报 违者最高罚42万

原标题：七月起携大量现金过境香港需申报

来源：央视新闻客户端

香港海关近日宣布，自7月16日起，携大量现金过境香港需要申报，违者罚款最高50万港币、约合42.2万人民币及监禁两年。

香港海关表示，将于7月16日起施行《实体货币及不记名可转让票据跨境流动条例》，以此来打击黑钱以及不法分子的跨境融资活动。任何人若入境香港时身上携带总价值逾12万元港币（或等值外币）（约合10.1万人民币）的现金或不记名可转让的票据，如支票、债券等，均需向海关主动申报，否则将触犯法律，最高可罚款50万港币（约合42.2万人民币）及监禁两年。

香港海关表示，在条例实施后，本地居民或旅客入境时如果有大量现金类的物品，应走“红色通道”并主动向海关作出书面申报。此外，进出口属于同一批次的货物类现金，自7月3日起须通过“现金类物品申报系统”以电子的方式预先申报。如成人知悉其陪同的未满16岁人士身上携带超过12万港币，该名成人有法律责任为他申报或披露。

至于在香港国际机场过境的旅客，航空转运货物、过境货物及邮件等，则无须作出申报或披露。

责任编辑：霍宇昂