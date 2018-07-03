“断交”后台当局索要赠出军备 或送其他“友邦”

原标题：“断交”后台当局索要赠出的军备 或转送其他“友邦”

图为台当局向布基纳法索赠送的直升机。（图片来源：台媒资料图）

海外网7月3日电 非洲国家布基纳法索5月24日宣布与台当局“断交”，台“友邦”骤降至18个。双方“断交”后，台防务部门即刻要求原赠给布基纳法索的军备运回台湾。今日（3日），台防务部门“情报参谋次长室国际事务处长”邱俊荣透露，这批军备8月底会抵达台湾，或有转赠的可能。

据台湾“中央社”报道，民进党“立委”蔡适应3日上午出席台当局预算冻结案会议时，询问该批原赠出的军备目前的状况，以及何时回到台湾等议题。

邱俊荣3日表示，这批索要回台的军备目前还在运送途中，预计8月底会抵达台湾，后续的处理关系到台当局整体“外事策略”，要转赠或有其他运用，目前已有相关规划，但暂时无法对外说明。

另据亲绿媒体报道，针对这批送往布基纳法索的军备，民进党“立委”王定宇此前曾透露，有一批包括防护头盔、腰带、战术背心、护肘、护膝、防破片护目镜在内的“低层级军品”，以货轮运输的方式，在前往布基纳法索的途中。

据悉，运送军备的货轮原本于5月18日离开马来西亚港口，原本预计在抵达非洲某港口之后，转陆路方式运往布基纳法索。不料，军备还未送到，突发“断交”事件。“断交”事件让民进党人士愤愤不平，王定宇扬言：“（军备）宁可丢到海里，也不交给布基纳法索”。

5月24日，布基纳法索宣布与台当局“断交”后，台外事部门负责人吴钊燮也于当晚召开记者会，证实这一消息。对此，台防务部门负责人严德发日前在台立法机构备询时曾称，原本预计给布基纳法索的3架直升机和50辆悍马车，全部都不会送过去。其中有一批特战军品，此前从马来西亚转运，日前已通知船运公司不准交给布基纳法索，将其运回来。

对于布基纳法索宣布同台当局“断交”一事，外交部第一时间就此表示赞赏。中方认为布基纳法索政府所做决定符合布人民的利益，体现了国际社会普遍坚持的一个中国原则。这是布基纳法索政府顺应时代潮流，顺应国际大势做出的正确决定。

中方一向致力于在坚持和平共处五项原则和一个中国原则基础上，同世界各国发展友好合作关系。对于能够顺应时代潮流、顺应国际大势，坚持一个中国原则的国家，如果将来跟中国建立外交关系，大家也不应感到意外。（海外网/李萌）

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