原标题：台前官员：蔡英文是民进党外来者 被“深绿”挟持

[观察者网 综合报道]据台湾“中时电子报”7月3日报道，蔡英文当选台湾地区领导人后一连串发言，包括“经济是20年来最佳”、“劳工是心里最软一块”等等，引发争议，舆论认为蔡英文过于顽固。对此，台防务部门前官员林中斌指出，因为蔡英文是民进党的外来者，不得不拥抱“深绿”！

林中斌2日接受美媒专访时表示，很多人怪蔡英文怎么这么顽固，但是不要忘了蔡英文当台湾地区领导人之前管过最大的机构就是200人的陆委会，她没有管过县市或是大的部会，所以她在治理方面还有很长的路要走。

另外，林中斌也说，蔡英文以前的经验没有办法让她有一个很坚强的团队，所以她当台湾地区领导人后找人帮忙很多人都不愿意。现在蔡英文的民调在下滑当中，这很像当初陈水扁的状况。

林中斌在专访中指出，蔡英文的情况跟当时的陈水扁很像，今天两岸的问题很多来自台湾内部，台湾问题很多来自民进党内部，因为蔡英文是民进党的外来者，因此她不得不拥抱“深绿”！

林中斌强调，今年年底选举对蔡英文很重要，如果民进党选输，她就没了党主席，她不能让这个情况发生，这也就解释了蔡英文最近的态度为何变得坚决。台湾媒体也不断讲，蔡英文被“深绿”挟持，这是实际的情况！

此前，台湾有调查指出，有56.3%民众不满意蔡英文就任至今的表现，满意的民众有26.8%、对“行政院长”赖清德就任至今的表现，有36.4%满意，44.4%不满意。台湾文化大学政治学系教授杨泰顺认为，赖满意度持续下滑，若再如此等于成为蔡执政的陪葬品，若年底选举民进党“六都”丢失“三都”，很可能赖在明年初将取代蔡成为民进党主席。

责任编辑：余鹏飞