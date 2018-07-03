“台独理想”填不饱肚子？赖清德称欢迎陆客赴台

原标题：赖清德称欢迎陆客赴台被批：“台独理想”填不饱肚子

[观察者网 综合报道]据台湾“联合报”7月3日报道，台湾“天下杂志”创刊37周年，特别制作“美丽台湾行”专题，今天下午（3日）举办发表会及论坛。台当局行政机构负责人赖清德出席并致词表示，拓展观光应该多元化，“我们非常欢迎中国大陆的观光客赴台旅游，不管是团客或是自由行，住饭店或民宿，我们都非常欢迎！”

国民党基隆市长提名人谢立功批赖清德，先前不是不屑陆客赴台旅游，恐践踏“神圣又美丽”的台湾吗？怎么现在又喊话叫陆客来花钱，利用“台独分子”最痛恨的“人民币”促进台湾经济发展呢？

谢立功怀疑蔡当局的“高阶阁员”们有“精神分裂”倾向，但从赖清德发言可知，原来“台独工作者”的外号只是骗“深绿”支持者的选票用，遇到财政紧缩时仍是“发夹弯”，与现实低头，“台独理想还是填不饱肚子”。

报道称，两岸关系急冻，导致陆客赴台人数大幅减少。虽然依“观光局”公布的资料，过去两年赴台观光的总人数并没有减少，还略为增加，但赴台观光人口组成有很大改变，其中陆客人数大幅减少，2015年陆客赴台人数达418.4万人次最高峰；蔡英文上任后，陆客赴台人数快速下降，去年只剩273.3万人次，整整少了3分之1。也因此，赖清德今天向陆客喊话，格外引人注意。

据了解，自蔡英文上台后，两岸关系陷入僵局，赴台陆客团人数骤降，旅馆人数、住房率、知名景点或夜市旅游人次也全都下滑，重创台湾观光产业。

有涉台专家对此表示，在台当局不认同“九二共识”的情况下，陆客赴台热度回升等相关问题很难解决。“民进党当局在原则性问题上的回应不尽人意，岛内 ‘台独’分子也不停叫嚣，”他说，“这在一定程度上拉升了两岸民意对抗的程度，也影响了大陆游客赴台旅游的判断。”

对于“九二共识”问题，国台办发言人安峰山此前曾表示，从2016年“5.20”以来，由于民进党当局不承认“九二共识”，不认同两岸同属一中，单方面破坏了两岸关系和平发展的政治基础，换句话说，现状已经被台湾方面给破坏。

安峰山指出，在当前这种情况下，我们坚持体现一个中国原则的“九二共识”和反对“台独”的立场是非常明确的，台湾方面与其去空谈什么“维持现状”，不如想一想如何能够回到“九二共识”的正确轨道上来，这样两岸关系也才有可能回到和平发展的康庄大道。

责任编辑：余鹏飞