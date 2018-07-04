原标题：香港市民为解放军擦汗却遭“港独”辱骂，网友怒了！

这两天，微博上的一段视频让不少人很感动。

一位香港的老人因心疼被暴晒的女兵，拿出纸巾悉心为她们擦拭脸上的汗水和雨水。

今年的7月1日是中国共产党的97岁生日，也是香港回归21周年的纪念日，中国人民解放军驻港部队在这一天举行例行的军营开放日活动。

据了解，从6月30日起，中国人民解放军驻港部队一连3日举行军营开放日活动，这个活动吸引了众多香港市民，当天就有2.2万名香港市民入营参观。

驻港官兵为香港市民们带来了军乐队列队表演、近战刺杀操表演、陆空协同战斗演练等一系列精心准备的训练项目，向香港市民展示了中国人民解放军文明威武之师的形象，让他们感受到了祖国的强大，同时也拉近了与香港民众的距离。

香港7月1日天气炎热并伴有阵雨，但这丝毫没有影响参加表演的驻港部队三军仪仗队女兵，她们头顶列日昂首挺胸，军姿飒爽，向香港民众展示着中国军人的风采，引得许多参观的香港市民合影。

视频中老人为女兵擦汗的这一幕就发生在这一天。

在被现场记者问到给女兵擦汗的原因时，这位老人表示，“看到军人十分亲切，特别是看到这些女兵，就像自己的女儿一样。她们的衣服被雨淋湿了，脸上全都是汗，我很心疼，忍不住就上去给她们擦擦汗。”

老人的行为还感动了不少在场的市民，有小朋友主动为军人擦汗。

中国人民解放军驻港部队三军仪仗队女子仪仗排排长焦力记录下了这一刻，焦力称，“以前在新闻里看到过香港市民为解放军打伞的报道，印象深刻，现在相似的画面真真切切地就发生在眼前，感触很深。”

焦力所说的这一幕，发生在2017年7月8日，解放军驻香港部队在昂船洲军营举行营区开放活动。风雨袭来，香港市民自发为战士撑伞。

在“港独”分子不时以冒犯性的言论和行为冲击两地爱国民众的底线引发不满时，这样的一则暖心画面又重燃了大家对香港未来的信心。

然而，当有香港市民将这则视频发布到网上之后，这名暖心老人却招来许多“港渣”的辱骂！

言语中不仅充斥着对于祖国和人民军队的污蔑，连对一个老人基本的尊重都没有！

所幸，有更多的正义民众在骂人者的言论底下回帖表示谴责。

“港独”分子再次以自己“下作”的言行引发了众怒，让大多数香港民众看清了他们真正的面目与素质。

面对“港独”、“废青”，还有不少香港市民站出来，勇敢地反击。

据香港媒体报道，7月1日晚10时许，香港石硖尾南昌街，有路人目睹一名卢姓33岁戴眼镜男子将捆绑在路旁铁栏的国旗及区旗拆下，扔弃在人行道上，于是报警。

期间路人对其行为进行喝止，更有一名梁姓60岁热心老人冲上前，想制服卢姓男子，但遇上其反抗，双方纠缠在一起。卢姓男子甚至用止汗剂袭击老人，最后被老人推向铁栏制服，直接拿下！

这一幕让不少人点赞、敬佩！

同样让人敬佩的还有这些跟“港独”表明立场、勇敢发声的人！

4月28日，香港特区立法会政制事务委员就《国歌法》本地立法工作举行公听会。

针对有人将《国歌法》第一条“弘扬爱国主义精神”妖魔化为“洪水猛兽”，中学老师穆家骏直接拿美国爱国主义教育为例，将其“怼”了回去。

他还一针见血地指出，特区政府有宪制责任实行本地立法，根本上是不需要讨论是否应该立法，只是需要讨论如何优化立法过程，应该尽快进行本地立法。

5月5日，香港立法会就《国歌法》本地立法举行公听会。会上，“学联”主席张倩盈称“每一次听到国歌，我都会想呕”。此番言论随即被行政委员姚洁凝狠批，“为你感到羞耻！建议你尽快离开香港，不要搞乱香港。”

去年9月4日是香港中文大学的本科新生开学典礼，但当天在校内却出现许多带有“港独”字眼的海报和横幅。

5日晚，一名内地女生撕下“港独”海报后，瞬间被蹲点的记者和“港独”学生围住，但她没有露怯，反而与“港独”激辩民主，怒斥张贴“港独”海报的所作所为，“我只知道你们做的事情是不对的”“你们不能代表我！”

7月1日，在举行庆祝香港回归祖国21周年的七一酒会上，香港特区行政长官林郑月娥再次表示，在过去一年，特区政府坚持“一国”之本 ，在大是大非上，态度绝不模糊，对“触碰国家底线的行为绝不容忍”。她又形容政府“无畏无惧”，正确处理中央和特区的关系，加强各界对宪法、基本法、国家安全的认识。

在两地一家亲的大趋势下，相信那些常以“自由民主斗士”示人，表演欲旺盛的“港独”分子最终都会落得人人喊打的下场。

来源：中国日报微信公号

责任编辑：余鹏飞