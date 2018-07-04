谢长廷回呛陈水扁:选台北市长有连任优势不还败了

原标题：谢长廷回呛陈水扁：当年竞选台北市长有连任优势，不还是败了

[观察者网综合报道]据台媒7月4日消息，台“驻日代表”谢长廷稍早在脸书回应前领导人陈水扁，自己12年前在台北市长选举并没有主打郝龙斌宿舍问题；他并回呛陈水扁竞选台北市长连任时，拥有庞大资源和现任优势还是败选，可见选战胜负因素很多，事后简化怪罪为主打什么并不公平。

谢长廷在脸书表示，陈水扁通过“勇哥物语”指他12年前台北市长选举主打郝龙斌宿舍问题，结果输17万票，质疑绿营在新北市质疑侯友宜的文大宿舍的作法。不少人因此前来询问。对此他提出三点看法。

一、2006年他选台北市长。前一年、2005年民进党的县长选举席次输剩6位，整个大势对民进党不利。陈水扁央求他参选台北市长，避免绿营整个崩盘，也避免他在高雄的建设无法继续，所以当时说好的策略是主攻市政，主打高雄经验，希望两市都在谈高雄，至少稳住高雄，虽然当年其他攻防还有録音带、花博、宿舍等议题，但并没有什么主攻宿舍的事。

二、谢长廷提到，陈水扁自己选连任时，市政满意度超过七成，又拥有庞大资源和现任优势仍然败选，得票率是45.9%。可见选战胜负因素很多，大势和基本结构也很重要。事后简化怪罪为主打什么并不公平。何况时空人物均不同，他当年不行并不代表现在的候选人也不行，道理甚明。目前改革引起的积怨尚待疏解，大势的确不利执政党，绿营候选人均面临辛苦的选战，需要的是温暖与鼓励。朋友如有发现什么选战缺点，私下告知当事人即可，不必大声喧嚷，遭到见缝插针为酸言冷语。

三、选举本来也是候选人互相检验的过程。针对对方的弊端或缺失，加以质疑，并没有什么不妥。我们应该批评唾弃的是造假抹黑的技俩。

谢长廷回忆，2006年他选台北市长的投票前九天，突然有高雄市前议员陈春生由“立委”邱毅陪同举行记者会，指控以前高雄市长选举的绯闻录音带是由他交付给陈春生，事件是我幕后指使，电视T台每夜扩大谈话播出，我被名嘴辱骂为奥步阴谋的始作俑者，一时百口莫辩。为防止伤害扩大，我提出刑事控告，但又有一位前高市官员林宏明出来证称他在场有目睹我交付，因此检察官对我的控告嗤之以鼻，以不起诉处分结案。

后来我花很多时间明查暗访，找出疑点和证据，先把那不起诉处分翻案，然后续行民刑事诉讼，我自己出面接受测谎、接受被告律师诘问及多次法庭辩论，过程曲折胜过电影情节，最后证明是一场抹黑大戏。陈春生、林宏明两人都判罪入狱，并须赔偿我共230万元新台币。这件抹黑对我个人及市长选举影响更大。虽然法院已经认证是造谣抹黑，但一直到最近，网络还有不知情网友质疑录音带是我所制作做的，但我已经无精力澄清或追究。抹黑一张嘴，澄清跑断腿，就是我的体验。

责任编辑：余鹏飞