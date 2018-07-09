和大陆无关新闻也扯到一块 和台媒比谁更玻璃心？

原标题：来来来，掰扯一下谁更玻璃心

部分台媒动辄嘲讽、揶揄大陆的做法和心态，只是更凸显台湾自身的自卑和不够自信。

部分台媒近年来总爱用“玻璃心碎”嘲讽大陆，称大陆无法承受压力，过于脆弱。有台媒8日直言，这种方式其实更凸显台湾自身不够自信，尤其面对大陆崛起，台湾各项优势逐渐消退，“玻璃心碎”真正指代的对象恐怕不是大陆，而是台湾自己。

和大陆无关新闻也扯“玻璃心”

近期两则新闻引发岛内媒体的关注。据台湾《旺报》8日报道，一则是报道台美混血少女在美国棒球赛中受邀唱“中华民国国歌”，另一则是台湾女孩到科索沃号召争取专属网域，力拼“数字外交”。两则内容几乎都与大陆无关，但不少台湾媒体仍用了“强国玻璃心碎”或“中国玻璃心再碎”的标题。

“玻璃心”一词自2014年起在台湾PTT电子布告栏（BBS）上流行，原指人内心脆弱敏感，易受刺激难过。近年来，“玻璃心”一词频繁地被部分台湾媒体和网民用于和大陆有关的新闻中，且多涉及到“主权认同”议题。

▲戴立忍

据《联合报》报道，2016年大陆电影《没有别的爱》因被举报起用“绿色艺人”戴立忍与日本“反华演员”水原希子而遭到大陆网民抵制。有台媒起的标题是“因大陆民族主义玻璃心，这次换戴立忍遭殃”。前不久，台湾戏剧《智子之心》因美化日本殖民统治遭大陆下架，部分台媒的标题为“强国玻璃心，台新剧大陆批媚日”。

但事实又如何呢？像前面提到的一名台湾女孩到科索沃号召争取专属网域，和大陆毫无关系，但一些台媒偏偏强调“强国玻璃心碎”，“试问这起新闻事件中，有哪个部分让大陆的哪个部门或意见领袖感觉到心碎了？”事情的真相往往是：某新闻或描述的事件中，也许放置在两岸关系的互动情境中有些敏感，但大陆社会可能根本没有所谓高度关注或各界热议，一般人甚至可能毫不关心，却在台媒的报道中“被心碎了”。《旺报》8日直言，这样的报道无形中将两岸民众的距离越拉越远，使两岸之间的误解越来越深。

到底谁才“玻璃心”

此前，台湾今日新闻网刊登了一名到大陆的台湾学生的文章，称部分台湾人仍停留在“大陆啃树皮”的刻板印象中。他列举了两岸民众的七大差异，比如“大陆虽然存在地域差异，文化各有不同，但是他们都以身为中国人而自豪，身边的朋友们都表示不想去美国，觉得那边没有文化。而反观台湾，相比之下显得没什么文化性，很多人从小就是哈洋、哈日韩，什么都想学，但一点都不团结”。文章最后得出的结论是：“原来台湾人才是真正超级玻璃心”。

台湾中时电子报此前刊登的一篇评论称，如果大陆网民蜂拥而至批评，最终逼使所谓“绿色艺人”道歉的做法，是他们对于“国族认同”的“玻璃心”，那么台湾一些网民在面对他人不以台湾作为最优先认同的“国族认同”层次上，也少不了这种“玻璃心”。像台湾艺人王大陆赴韩国为电影宣传时，自称代表中国遭围剿，“差异不过是，台湾网友的批评迄今并不能让王大陆道歉，而大陆网友的批评却足以让戴立忍和水原希子低头”。2017年亲绿的政治大学台湾文学研究所教授陈芳明批评大陆“玻璃心如此透明、脆弱，又如此易碎”，作家王丰反斥道，批判人家“玻璃心”，大陆演不演什么影片“又干你大教授的钻石心何事？”

大陆民间不太关注台湾

台湾艺术大学广电系教授赖祥蔚认为，一些台媒把多起事件一律冠上“大陆人玻璃心碎”，是“先画靶再射箭”、哈哈镜式的报道，违反新闻专业，最好的方式是应该把一般人接触到的大陆现况如实呈现，而不是把报道当工具。中国文化大学新闻系主任胡幼伟称，网络时代下，一些网红、网络评论员能带领言论方向，若有人想挑起两岸情绪，传统媒体应发挥平衡作用，不要跟风，而是从两岸大多数同胞利益的角度看事情。

至于大陆人是否“玻璃心”，胡幼伟认为，台湾对大陆的影响和重要性已跟十年前不同，目前大陆民间一般不太关注台湾在想什么、做什么；对岸改革开放40年来，人才、资金、技术陆续到位，“为什么要玻璃心？”台湾网民这么说，反而是不必要的过度投射。此外针对有人认为“网上对大陆的不满，可能起因于国际空间受打压”，胡幼伟反问为什么这样的情况不是发生在马英九时期，而是2016年后才这样？《旺报》8日称，“玻璃心”这类调侃式标题或想挑动民族情绪，回应台湾在大陆一中原则下的压力，满足部分台湾人“我与大陆人不一样”的优越感。但动辄嘲讽、揶揄大陆的做法和心态，只是更凸显台湾自身的自卑和不够自信，扩大两岸裂痕。

责任编辑：霍宇昂