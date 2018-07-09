原标题：台军一名士官自杀 遗书称“觉得自己很没用”

中新网7月9日电 据台湾《中时电子报》报道，驻扎在台中成功岭的一名罗姓士官疑似情绪不稳，7日晚间被发现在营区寝室内自缢，送医仍回天乏术。罗姓男子遗书曝光，透露压力很大，“觉得自己很没用”。

台湾检方警方调查显示，罗姓下士服役2年多，是志愿役士官，7日副连长察觉不见罗某踪影，晚间7时发现罗某在寝室内，用迷彩腰带上吊自杀。台军紧急将人送往医院，但罗某到医院前已无呼吸心跳，急救后仍身亡。

台军指出，罗某近日情绪不稳定，在寝室找到罗某遗书，内容透露轻生念头，表示自己选择“逃避”这条路，对家人感到愧疚。内文虽未提到是否受感情或经济因素困扰，但罗某写道“压力很大，觉得自己很没用……从小到大每天都在想怎么离开，只是我没做”。

台军初步调查称，罗某轻生原因应与工作因素无关，判断应为个人因素，将会协助家属处理丧事。

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