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台湾客机因天气变更目的地燃料不足 日本启动调查

台湾客机因天气变更目的地燃料不足 日本启动调查
2018年07月09日 09:53 环球网
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　　原标题：台湾一架客机因天气原因变更目的地致燃料不足 日启动调查

　　[环球网报道 实习记者 杨子晴]中国台湾中华航空公司旗下一架波音737-800客机（170次航班）在由台北飞往日本富山机场时，因天气恶劣无法着陆，机组人员决定改程降落至名古屋中部机场。途中飞机燃料不足，险酿险情。日本国土交通省已决定对该起事故进行调查。

　　据日本《朝日新闻》7月8日报道，当天中午12时40分左右，中华航空170次航班3次尝试降落至原定目的地富山机场均宣告失败，只得改道飞往名古屋中部机场。途中飞机燃料不足，事态紧急。名古屋中部机场随即“开绿灯”优先让170次航班着陆。

　　这次事故并没有造成人员受伤，但日本国土交通省将其认定为可能引发严重问题的重大安全事故，并由日本运输安全委员会启动相应调查。

责任编辑：霍宇昂

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