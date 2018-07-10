原标题：台教授：国民党大佬访陆是为重返执政做准备

[观察者网 综合报道]中评社7月10日报道，中国国民党前主席连战12日将率团前往大陆参访，并将在13日会晤大陆领导人，新竹交通大学通识教育中心副教授刘河北表示，国民党前主席吴伯雄、洪秀柱、连战纷访大陆，为2020国民党重返执政做准备，情况就像2008，国民党重返执政之前的气氛。

对于国民党主席吴敦义迄今仍无法出访，刘河北认为，吴敦义一直没有想抢争重要位置，因为吴敦义是学历史的，或许真的只想留名，如果真的想抢位置，当时担任马英九副手，就要跟朱立伦来拼。

他说，吴敦义跟马英九一样是“政治孤鸟”，也清楚知道若在党主席任内帮国民党重返执政，不管这个人是谁，朱立伦或郭台铭，若2020顺利选上台湾地区领导人，吴敦义的功劳最大。

刘河北分析，其实吴敦义年纪很大，若代表国民党2020选上台湾地区领导人，吴执政4年，好坏很难讲，还不如“历史留名”就好，只要回想吴竞选党主席说过的话，或许没有这个心。

外界认为吴敦义“老谋深算”，城府很深，不容易看到真正想法。 刘河北认为，其实吴敦义也蛮自爱，个性就像马英九一样，朱立伦也有类似情况，但是没有像吴敦义这么自爱。

他提醒，政治人物千万不可“与天作对”，最典型就是台湾地区前领导人陈水扁，2004年选举，扁若没有选上，由连战、宋楚瑜当选，试问连战会对扁执政所涉及案件会做出怎样处理？

刘河北说，陈水扁拼连任失败，可能评价差了一点， 过了一段时间，会恢复“天王”身份，继续呼风唤雨，也没有牢狱之灾，结果现在“什么都不是”，还被关，不可能“特赦”，焦虑加忧虑，闽南语叫作“凝死”。

此前，吴敦义表示，国民党必须重新赢得地方选举，在今年九合一选举获得相当程度的斩获，2020年台湾地区领导人选举才有更好的机会、重返执政，才有希望为台湾再创“拼经济、不拼清算斗争；拼和平、化解两岸僵局”符合民众期望的新局面。

吴敦义说，相较于民进党的施政无方，很多人都认知到，也怀念起国民党执政的好。吴敦义呼吁大家全力以赴、同心协力，国民党赢回执政，一定会照顾百业，让大家兴隆、均富。

他表示，2018年选举，除保住现有执政县市外，多赢得若干县市，让执政县市增加，2020年才会增加重返执政的机会。国民党重新执政后，一定让农渔业工作有更好的基础，从地方重视农渔业，并恢复与大陆之间正常的贸易往来。

责任编辑：余鹏飞