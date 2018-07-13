蔡英文出行抗议随处见 台年轻人:我们的未来在哪?

原标题：蔡英文出行抗议随处可见 年轻人：我们的未来在哪里

中评社7月13日报道，台湾地区领导人蔡英文13日走访台南四个行程，都碰到如影随形的抗议。中国国民党台南市长参选人高思博阵营青年军也举牌加入抗议行列，抨击民进党“灭香封炉”违背传统，台南经济越来越萧条，年轻人在台南根本看不到未来。

高思博表示，民进党当局执政以来，打击宗教活动与民间信仰，意图断开台南人与土地的连结！如今还在拜庙参香、揭匾，根本就是“提篮子假烧金”。

蔡英文抵台南强调，年金改革一定要做，台湾经济越来越好，一直在稳定增长等，但蔡所到之处，不但有反年改团体继续如影随形，高思博阵营青年军则是高举 “民进党不倒、台南不会好”、“灭香封炉、违背传统”、“古有焚书坑儒、今有灭香封炉”等抗议牌，呛蔡“我们的未来在哪里！”

高思博阵营发表声明指出，执政2年多，蔡英文民调数据持续下降，原本打算到台南来趟取暖之旅，没想所到之处都是抗议人潮；高思博说，台南庙宇数量、密度都高居全台之冠，蔡这次到台南有2个庙宇活动，但另一方面，民进党通过环保、空污、噪音等行政手段，打击宗教活动与民间信仰，意图断开台南人与土地的连结！

高思博说，蔡英文的“内阁”改组动用一切可动用的资源，只有选举考量，把权力机器变成民进党的选举部队、军公教年改造成族群对立、灭香意图断开台南人与土地的连结，及同婚入“民法”破坏传统家庭价值等等，都已失去民心，特别是台南经济越来越萧条，年轻人在台南根本看不到未来，年底选上台南市长后，他一定把台南建设成为一个可以让年轻人好成家、好生养的所在。

责任编辑：余鹏飞