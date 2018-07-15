原标题：台军政战宣传部门发文：要认清“共军”还是敌人

近日，有台湾深绿媒体报道，台“国防部政治作战局”本周撰写专文宣称“中共是敌人，国军要认清”，呼吁落实“保密防谍”工作。

报道称，该专文声称“中共在‘十九大’后，不断派军机、军舰远海长训，甚至还散布军机‘飞临鹅銮鼻’、‘瞭望玉山群峰’等浮夸不实的伪新闻、假讯息，意使我社会恐慌。”

专文还认为中国大陆正对台进行“文攻武吓”两手策略。“中国大陆今年四月起举办数场年度例行性火抱射击，刻意释放针对性军演讯息，夸大军事行动价值，显示中国妄图武力解决台海争端的意念强烈。”不仅如此，中国大陆还“同时运用两岸经贸、文化交流互动，形塑和解氛围，近期对我交流策略已从‘交流让利’转化为‘社会融合’，并诉诸‘两岸一家亲’及文化与血缘连结。”

据了解，台“国防部政治作战局”每周都会发布一个名为“我们的心声”专文，之前已经多次暗指中国大陆对台的敌情威胁。

对此，有台湾网友评论，“以前x民党用这招洗脑洗了几十年，一点都没用，现在会有用？以前军人或许是爱国去当兵，现在是为了钱，为了钱，为了钱！年金不要把人家改掉才是真的！”

责任编辑：霍宇昂