原标题：蔡英文称民进党帮台湾经济好转 陈水扁打脸

[观察者网 综合报道]据台湾“东森新闻”7月16日报道，兼任民进党主席的台湾地区领导人蔡英文15日在民进党代表大会上指出，民进党当局执政两年来，帮助台湾经济好转；不过，台湾地区前领导人陈水扁16日通过社交媒体发文指出，“怎么基层民众的心声与蔡主席的说法差那么多？”

蔡英文的讲话，其中提到国民党在执政的时候，2万2千新台币一度是年轻人薪资的天花板，“我们执政之后，两度调整基本工资，现在，2万2千新台币已经变成整体薪资的楼地板（最低）。”

此外，蔡英文进一步说，民进党当局也通过加薪、鼓励民间加薪、推动产业转型的方式，提振劳工的实质所得，而前几天“主计处”的统计，前五个月的实质总薪资，是历年最高，“所得提升，消费力就会提升。内需能够成长，经济就会转好。这，也是国民党做不到的事。”

蔡英文表示，过去执政两年多来，台湾的经济增长优于预期，外销订单的额度创下历史新高，出口超过3千亿美元，这是历年来第二高；且股市上万点的天数，已经超过一年，还继续在创造纪录，失业率也是17年来最低的时候。

不过对于蔡英文的谈话内容，陈水扁似乎持不同看法，16日在脸书上发文表示，有一张照片，陈水扁与家人到一家有30年历史的日本料理店用餐，店员说两年来生意差很多，常常店员比客人多，“怎么基层的心声与蔡主席的说法差那么多？”

据观察者网此前报道，6月份蔡英文表示台湾经济目前处在“20年来的最好状态”，失业率持续下降、薪资稳定增长，且蔡当局统计指出去年全年每人每月总薪资平均49989元新台币（约合人民币11000元）。不过台湾最新出炉的民调却显示，有超过7成5的民众不认同这个说法，显然蔡英文与民众之间的感受，落差犹如天与地。

亲绿媒体“美丽岛电子报”6月29日公布最新民调，对于“蔡英文表示台湾经济目前处在20年来的最好状态”询问民众看法，高达75.7%不相信（其中51.4%“很不相信”），只有13.7%相信蔡英文说法、未明确回答的有10.5%。

值得注意的是，就算是民进党支持者也有54.6%表示不相信蔡英文此项说法（另35.0%相信）。

责任编辑：余鹏飞