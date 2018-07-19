原标题：首艘违反联合国新公约渔船来自台湾 网民评论亮了

[观察者网 综合报道]联合国旗下国际劳工组织（ILO）18日表示，已扣留首艘违反《渔捞工作公约》的渔船，该渔船来自台湾。台当局外事部门当天表示，涉案渔船已获释离港。

对此，有台湾网民扬言“台湾没有加入联合国”，意指其不受公约约束，但却遭反驳“中国有加入，台湾是中国一省”。

国际劳工组织官网截图

据台湾“中央社”报道，《渔捞工作公約》是为确保渔工在适当且安全的条件下工作，于2017年11月生效。

涉事船只是高雄籍渔船“福甡11号”，船东也来自台湾。

国际劳工组织表示，在船员向南非开普敦当地督察员抱怨工作环境不佳后，这艘渔船5月在开普敦被扣留。

国际劳工组织在声明中指出，渔船被扣留后，督察员发现很多问题，包括“缺乏文件、住宿环境不佳、渔工食物不足以及船上安全和卫生条件太差”。

来自南非海事安全局的保罗（Thelma Paul）表示，船上仅有两名船员有工作合约，“甚至没有船员名单。”她还称：“救生圈烂了，必须更换，船锚无法使用，有个锚甚至不见了。”

18日，台当局外事部门证实“福甡11号”已获释离港。

“渔业署”副署长林国平表示，“福甡11号”4月16日进入南非开普敦港区，因为港区停水，船上2名印度尼西亚渔工向印尼驻当地单位反映伙食不好、没办法洗澡，但是后者与船东无关，而南非政府劳工主管单位与船东随即跟渔工协商，伙食问题已改善，并没有涉及虐待劳工问题。

林国平向媒体介绍事件情况 图自台媒

他说，南非港区单位扣留渔船主因是发现“福甡11号”船身倾斜、逃生设备老旧等状况，因为跟航行安全有关，所以扣留、要求改善，改善完成后，已经在6月27日出港，展开正常作业。

林国平还称，此事没有罚款，只是缴纳了入港后的滞留费12365南非兰特（约合6280元人民币）。

台湾能不受联合国公约约束？

事发后，很快有台湾网民扬言，台湾没有加入联合国，不应受公约约束。

但马上有网民提醒：中国有加入，台湾是中国的一省。

也有网民指出，就算台湾地区不被联合国承认，但投诉船员的所在国印尼是联合国成员。

众所周知，根据联合国大会1971年10月25日的第2758号决议，“恢复中华人民共和国的一切权利，承认她的政府的代表为中国在联合国组织的惟一合法代表……”

在联合国日常的操作中，也将台湾视为中国的一部分。例如2017年6月，有台湾师生欲持“中华民国护照”旁听联合国人权理事会会议，遭到工作人员拒绝，并表示“台湾不是国家”，需要提供台湾居民来往大陆通行证（简称“台胞证”）才可以进入。

今年5月，一名台湾网民在社交媒体发文分享其亲身经历，“控诉”联合国需“台胞证”才能参观的规定，还质问“为何台湾不能加入联合国”。对此工作人员则解释说，“因为会员国中国已经包含台湾了”。

此外，尽管有人叫嚣“台湾没有加入联合国”，但并不代表台湾地区违反联合国公约就不受影响。

据台湾“联合新闻网”报道，欧盟自2015年10月起，将台湾地区列为打击“非法、未报告、不受规范（IUU）渔业”不合作第三地区警告名单（黄牌名单），台湾一再争取解除都失败。

报道称，这可能与台湾渔工权益有关。而此次台湾渔船成为违反《渔捞工作公约》的全球首例，引发是否会让欧盟黄牌雪上加霜疑虑。

被欧盟列为黄牌，若在指定时间内未能改善渔业管理达到国际标准，最终会被列入黑名单（红牌），将面临一系列制裁，包括禁止所有水产、渔获出口到欧盟，影响巨大。

另据“中时电子报”报道，今年英国环境正义基金会曾在台湾公布影片，揭露台湾部分渔船船舱狭小、脏乱的生活空间更屡见不鲜。

该基金会副执行长施密德（Max Schmid）接受专访时强烈建议台当局应执行《渔捞工作公约》，以保障渔工劳动权益及薪资条件，还表示欧盟已要求所有会员国须遵守该公约。

责任编辑：余鹏飞