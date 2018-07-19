台故宫博物院要“去中国化”?媒体:先改这两字吧

原标题：台北故宫博物院要“去中国化”？要不先把“故宫“两字改了吧！

台北故宫博物院一直是大陆游客访台必去景点之一。整座建筑为白墙绿瓦的中国传统宫殿样式，而馆内来自大陆的翡翠白菜、毛公鼎、肉形石，更成为必看的故宫三宝。

不过，近日台北故宫博物院传出“故宫台湾化”的声音。

随着台湾行政机构改组，新任故宫博物院院长陈其南在与媒体茶叙时表示，上任后的重要任务是让故宫典藏文物和台湾文化产生“连结”，让故宫成为”台湾人的故宫“。

“本土化”之名行“去中国化”之实

此言一出，立即引发外界对台北故宫“去中国化”的担忧。

现实可能比我们想象的更为严重。这十几年来，岛内某些政治势力借故宫“本土化”之名大行“去中国化”之实。

早在2007年1月，民进党执政下的当局行政机构就通过了“故宫博物院组织条例”修正案，将其中的宝物来自“北平故宫”与“中央博物院”等文字完全删除。此外还将条文中“加强对中国古代文物艺术品之徵集、研究、阐扬”，修正为“加强对国内外文物及艺术品的徵集、研究、阐扬”。从“中国文物”改为“国内外文物”，问题是台北故宫博物院还有其他国家文物可以展出吗？司马昭之心，路人皆知。

还有，就是当年闹的沸沸扬扬的成龙“授首”事件。2015年12月底，位于嘉义的台北故宫南院开幕。成龙主动向南院捐赠了“圆明园十二生肖兽首”复制品，台北故宫经过审慎评估，将之纳入整体建筑设计中。但这被绿营抨击为“文化统战”，更有人曲解为“故宫收受十二兽首复制品，就是要台湾人向大陆‘授首’。”参与开幕的民进党民代甚至抱怨说，台北故宫除了安排成龙送上兽首，还有京剧表演，充满大中华氛围。

12月30日傍晚，有人突然朝龙和马兽首上倒红漆，并书写“文化统战”字样，据犯案者说“不做文化上的中国人”。迫于政治压力，到了2016年11月，故宫南院将安放于主建筑外广场的那十二生肖兽首复制品拆除、封存。这一闹剧才算了解。

这样的小动作还有许多。比如，2017年5月，台北故宫博物院推出“明朝永乐皇帝瓷器”特展，策展方却称之为“东亚工艺美术的巅峰”，就是为了回避“明朝”这两个字。无独有偶，去年台北故宫公告举办“万世师表——书画中的孔”展览。当时的院长林正仪表示：“为了避免造成民众对立，不排除拿掉展名中‘万世师表’四个字。”

外界都注意到，这位前院长自上任以来，从没有没有用过“中国”或“中华”这类词汇，一律以更模糊的“华夏”来代替。据说，美国旧金山亚洲艺术博物馆与台北故宫博物院商讨，希望借出若干艺术品在美国展览，林正仪立即提出重要条件：必须称之为“华夏文物”。

不能一笑置之也不必过于悲观

正如岛内人士所言，这些小动作的目的，就是要让台北故宫与中国大陆“划清界限”，甚至跟整个中国文化“划清界限”。

如今岛内的大背景是，在民进党操纵下，台湾从“去蒋化”入手，逐步“去孙化”“去郑化”，通过种种方式，企图改变两岸同属一中、两岸同属中华文化的历史事实。

在这种情况下，向台湾民众展现几千年来传统中国文化的台北故宫就显得“格格不入”。按照新任院长陈其南的理解，台北故宫博物院就是台湾的“飞地”，“游客来看故宫，不是来了解台湾，而是来了解中国”，故宫一直不被认为是“台湾的故宫”，而是“北京的故宫”。

为了改变他所谓的“飞地”现象，他提出了故宫“本土化”“土著化”甚至“国际化”。

除去前文所述那些小伎俩外，台北故宫还有意大量收藏东亚各国工艺品，就是希望借此来稀释来自大陆的旧藏。在他看来，台北故宫收藏中国文物，就等同于就像大英博物馆收藏希腊文物。陈其南甚至还不排除将故宫南院发展成博物馆群，“以台湾为中心，盖具有历史文脉的主题馆，像琉球馆、西班牙馆、代表葡萄牙人的澳门馆、日本馆等。”

这种行径的就和修改台湾历史课纲一样，虽然每一步都看起来都很小，但如果不加以制止，总会有从量变到质变的过程。两蒋时期，台湾历史教科书彰显出中华民族史观与中国人的精神。等李登辉上台后，台湾的历史教科书开始调整，在1999年课纲中，台湾史上首次成为独立单元，但仍然附属于中国史。这也就是我们常说的“同心圆史观”，也就是以台湾这块土地为核心，往外触及到“中国”，再往外触及到世界。台湾是个小圆，“中国”是个中圆，世界是个大圆。

等到了陈水扁时期，台湾史开始脱离中国史教授范围而独立成册，主张岛内学生先学台湾史，再学中国史，中国史与台湾史被人为地割裂。等2016年“5·20”蔡英文上台后，台湾当局推出了“在东亚历史的脉络中讨论中国史”，把中国史彻底推向了世界史。因此，外界对如今台北故宫“去中国化”切不可对此一笑置之。

当然，我们也不必过于悲观。中华文化的坚韧性与渗透性，远非区区的几个“去中国化”行径所能消弭，我们走在在台湾街头时，都能感到处处蕴含着的“中华风”，况且台湾西面还有一个日益自信的中国大陆。除去这些，最简单的“故宫”两个字，原本就是从大陆来的。那么“去中国化”是不是要先把博物馆的名字改了？

责任编辑：余鹏飞