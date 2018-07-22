蔡英文:完成“年改”不可大肆庆祝 网友:虚伪矫情

原标题：蔡英文：完成“年改”不可以大肆庆祝 台网友：虚伪又矫情

[环球网综合报道]近日，台湾“行政院长”赖清德溜须拍马，声称“年金改革”完成后，蔡英文“没有大肆庆祝，反而对军公教表达感谢”，“如果说这不是谦卑，那什么才叫做谦卑？”

对此，22日，蔡英文在参观台东糖厂后回应了赖清德的表态：她也觉得“年金改革”完成“确实不是可以大肆庆祝事情，毕竟过程中有人做了牺牲……”

为此，蔡英文再次“道歉”，声称“我们觉得有些抱歉，这是一个社会改革工程，没有所谓赢家和输家问题，我们要做的就是对下一代负责。”

这二人一唱一和，立即引发了岛内网友强烈不满：“别再演戏了！”

有网友说，“拜托这一対，不要再演双簧了！恶心至极，胃都翻了”！“搞金改，踩着百姓的脖子，说谦卑。”

也有网友指台当局“自私自利”：“不要拿下一代做借口”。

还有通过电视转播看到蔡英文此番表态的网友则表示：“看到她（蔡英文）有股冲动想把电视给砸了”↓

对于赖清德如此“拍马屁”，国民党前“立委”孙大千也痛批，赖清德实在是一位冷血的政治人物，看到赖清德的嚣张，大家还相信蔡英文对军公教所表达的感谢与道歉吗？

孙大千说，“年金改革”是不得已而为之的作为，在这个过程中，数十万军公教做出了重大的牺牲，不知道这有什么好大肆庆祝的？难不成还要放鞭炮，放烟火吗？“改革的确可以挺台湾，可是，改错却是害台湾。一场毁灭性的‘年金改革’，对台湾经济的冲击很快就会发生”。

孙大千痛批，现在还在自鸣得意，炫耀邀功的白痴政客到时候恐怕应该切腹谢罪”。因此，赖清德“做功德”不应该只是出一张嘴，更不应该说一套做一套。将民众的痛苦当做是自己的功绩，“如果说这不是作孽，那什么才叫做作孽”？

责任编辑：霍宇昂