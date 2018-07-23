台“外长”上CNN拉关系：没有美国难防大陆攻台

原标题：台“外长”跑CNN上拉关系了：没有美国，台湾很容易被大陆占领

[环球网综合报道]如果没有美国支持，大陆“将能占领台湾”。

23日，台湾涉外部门负责人吴钊燮跑去美国媒体上“拉关系”了。

据台湾“联合新闻网”23日报道，吴钊燮日前接受了美国有线电视新闻网（CNN）的独家专访。面对CNN的记者，吴钊燮自诩近年来台当局感觉到与美国的关系“变得比较坚实”，而美国“持续在军事和‘外交’上支持台湾，至关重要”。

台湾“联合新闻网”报道截图

对于台湾当局眼中的“对岸”，吴钊燮声称，“（如果）中国看到台湾脆弱，没有得到美国支持，他们就会考虑展开行动方案，在那个方案中他们将能占领台湾”。

不过，“联合新闻网”在报道中提到了环环↓

“大陆海军18-23日在东海海域实弹演习，《环球时报》引用一名专家的话说，演习是针对‘台独’分子”。

显然这则消息也让吴钊燮注意到了。

吴钊燮回应称，实弹演习是大陆“恫吓台湾人民的一环”“我们正在尽可能与志同道合的国家合作，努力跟美国进行安全合作，防止中国以为能在一夜之间占领台湾”。

随后，吴钊燮便开始“告洋状”：大陆“恫吓台湾会让台湾人民对大陆反感”“他们说想赢得台湾人的心，但他们做的事……是制造一般台湾人对中国政府的仇恨，把台湾推得更远”。

面对CNN记者问及台湾地区领导人蔡英文是否会推动“台独”一事，吴钊燮回应称，蔡英文决心“维持现状”“我们想维持海峡两岸的和平稳定”。

但话锋一转，吴钊燮如此解释“维持现状”：“台湾独自存在于中国之外，台湾靠自己存在，所以台湾没有必要走出目前的情况。”

这一通言论刚被曝光，岛内网友立即炸了锅。

有网友笑道：台海开战，台湾一星期就GG。还有网友酸吴钊燮，卑躬屈膝，吃里扒外。

更有网友痛骂：被害妄想症发作，跑到美国去丢人现眼。

不过，作为蔡英文的小跟班，吴钊燮这一次跑美国媒体上“告洋状”也算是师从蔡英文了。

今年6月，蔡英文就使出“幺蛾子”接受了法新社的专访。对于这次在外媒增进曝光度的机会，蔡英文自然不肯放过。

她在专访时再次强调“大陆施压”，宣称虽然台湾遭受大陆“巨大的压力”，但不能放弃。她还借机呼吁其他国家与地区，和台湾联手“防御大陆的扩张主义目标”。不过，却再次透露自己愿与大陆领导人会谈的意愿。

一边拉国际社会防御大陆，一边又想坐下来对谈。蔡英文这次“洋状”告的可不太成功，自相矛盾的说法，遭岛内网友炮轰“精神分裂”

不过，前台湾“外长”李大维不是说过，让台媒不要随着环环起舞吗？

怎么这一次，“联合新闻网”不听话了呢？

责任编辑：余鹏飞