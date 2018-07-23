终结参选台桃园市长传言　傅崐萁:全力支持陈学圣

原标题：终结参选桃园市长传言 傅崐萁：全力支持陈学圣

外传无党籍花莲县长傅崐萁有意参选桃园市长，不过傅崐萁23日上午正式宣布，将全力支持国民党提名的“立委”陈学圣参选，“团结力量大”，正式终结外界对于傅要参选桃园市长的各种揣测。

傅崐萁23日召开记者会宣布不会参选桃园市长，号召国民党团结，全力支持陈学圣

外传国民党桃园市党部主委杨敏盛眼见国民党桃园市长参选人陈学圣民调未有起色，有意换将，但因换人不成愤而请辞，尽管杨敏盛澄清，党中央全力支持陈学圣，但傅崐萁改往北部发展的传言没断过，其中，因傅崐萁与曾担任桃园县长的朱立伦交情匪浅，太太、“立委”徐桢蔚的娘家也在桃园，引来外界猜测将抢选桃园市长。

面对传言，傅崐萁23日出面说明，想要翻转2020，就要决战2018，为了击败民进党，将用所有力量去支持、集结所有在野力量，国民党胜选是他的唯一考量，他从政18年从不拒战但也不求战，虽然感谢桃园乡亲的鼓励，但今天不是为了一己之私，而是要推翻不公不义的当局，呼吁大家支持陈学圣、杨敏盛。

国民党桃园市长参选人陈学圣 （图片来源：台湾东森新闻云）

陈学圣回应，感谢傅崐萁的支持，他会全力以赴投入市长选战，不仅让桃园成为傅崐萁口中温暖的家，也会是桃园乡亲温暖的家，更会结合所有力量，在年底选战中，用选票教训现今不公不义的民进党当局。

陈学圣说，这次选战中，虽多经折难，但他会继续听取各方意见，调整选举节奏及焦点，接地气接民意，让他和国民党成为选民心目中最认同最愿意支持的对象。

责任编辑：余鹏飞