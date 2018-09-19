民进党“东厂”被爆闹内斗 蓝营呼吁快点总辞职

原标题：民进党“东厂”被爆闹内斗 蓝营呼吁快总辞

[环球时报驻台北特约记者 张云峰]台湾“促进转型正义委员会”（简称“促转会”）被爆自比“东厂”、沦为选举打手的丑闻持续发酵。国民党多名“立委”17日到“促转会”踢馆，结果意外牵出“促转会”内讧丑闻。台湾《联合报》发表社论称，除了引咎辞职的“副主委”张天钦的越轨演出，“促转会”从最初定位到其成员结构以及实际运作，一路都是错上加错，“这个破漏歪斜的机构，绝不是换一名副主委所能弥补或矫正”。

“主委”自爆看不到公文

据台湾《中国时报》18日报道，国民党“立法院”党团书记长曾铭宗17日率领8名“立委”突袭“促转会”，“立委”费鸿泰还拼老命将“东厂”二字贴在“促转会”的大门上（如图）。曾铭宗痛批“促转会”自认“东厂”，公信力荡然无存，已不适合推动“转型正义”，强烈主张废除，并在废除前全面停止运作、清查“张天钦们”。“立委”赖士葆称，“东厂”再怎么改组还是“东厂”，劝“促转会主委”黄煌雄不要沦为“东厂的公公”，应该主动提出总辞。

面对国民党方面的责难，黄煌雄主动邀“立委”到会议室对谈。他哽咽表示，这是他一生中所遭受到的“最大控诉”，做梦也没有想到“东厂公公”的头衔会落到他的头上。他声称，张天钦事件绝对是个案、单一行为，张的办公室就在他隔壁，但其开的这两次会议，他事先并不知情，张天钦事后也未向他报备，“7月中旬以前，内部很多公文我都没有看到”（“促转会”今年5月31日挂牌成立—编者注）。曾铭宗认为，说张天钦是个案，国民党绝对不同意，黄煌雄根本是被架空。联合新闻网称，黄煌雄在提名阶段曾遭“独派”质疑不适任，蔡英文力保他是“社会普遍认为的适当人选”；但从实际运作来看，“促转会”确有路线之争，也使得主张温和路线的黄煌雄遭内部人员架空。

“促转会”发言人杨翠辩解称，“促转会”所有业务规划及委员会议的决议都经黄煌雄认可，他不会不知道。她18日还在脸书发文称，张天钦（打压国民党籍新北市长参选人侯友宜）的会议发言的确非常轻佻不妥，但在“促转会”最高决议层级委员会中，从未有人提出“打侯论”，更没有任何讨论与决议。

网搜“东厂”出现“促转会”

“东厂事发”已让“促转会”的社会公信力跌到谷底，但民进党当局连日来却极力为“促转会”辩护，拒绝暂停或重整该机构。台“总统府”发言人称，改组或撤废都是假议题，更是一种倒退的做法。台湾联合新闻网18日称，国民党前“立委”孙大千直言，民进党正在进行有史以来最大规模的“自我催眠”，不仅仅要自我安慰，更进一步要欺骗全体台湾民众。

虽然“促转会”否认是“东厂”，但这个称呼显然“深得民心”。据联合新闻网报道，有网民在谷歌地图上搜寻“东厂”，竟意外出现“促转会”的地址，随即在网络疯传。擅长计算机的人士称，谷歌地图开放使用者增加或修改知名建筑、机构、商家标记功能，应该是有人在谷歌地图上找到“促转会”的标记后，加注“东厂”。

台湾政治大学法律系副教授廖元豪18日表示，此事真正该检讨的地方是“促转会”缺乏制衡，而且法律制度设计有问题，复仇和清算的意味太强烈，本来不该是“东厂”，却很容易变成“东厂”。

“扩大版的党产会”

至于“促转会”何去何从，《中国时报》18日称，张天钦和那场会议只不过是冰山一角，“促转会第一步要做的事，就是砍掉重练”，这才是推动“转型正义”第一步。文章认为，蓝绿恶斗结果让“转型正义”徒然沦为斗争工具，仇恨的心结需要蓝绿一起解。

《联合报》的社论从三点谈“促转会”的争议：一是“促进转型正义条例”锁定1945年之后的事件，将日本殖民时期不少人遭受的不正义排除在外，可见民进党的私心；二是成员结构，除黄煌雄是公认的跨蓝绿人物外，其他委员均具有强烈的政党倾向及既定立场，多数人与民进党渊源深厚；三是从实际运作看，张天钦8月两度召开幕僚会议，并锁定侯友宜为目标，皆避开其他委员的参与。文章直言，“促转会”就是一个“扩大版的党产会”，除了要扩大追杀国民党，更要利用“正名”、没收、调查等程序压制及污名化反对势力，“推动促转，最大受益者就是民进党自己，‘正义’不过是它的垫脚石罢了”。台湾“中时电子报”称，当今要制衡监督民进党，看来只剩用选票来教训了。

责任编辑：余鹏飞