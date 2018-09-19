“居里夫人”在台又“复活” 新课纲反反复复挨批

原标题：朝令夕改，“居里夫人”在台又“复活”

[环球时报驻台北特约记者 余潞]台湾新课纲草案审议引发的争议不断。台“课审会”日前要求在自然领域课纲加入“性别平等”概念，并举例称“居里夫人”要回归到本家姓氏。消息在岛内引发轩然大波后，台“教育部”17日又忙称“不会改”。如此反反复复，引发岛内舆论广泛批评。

据台湾《联合报》18日报道，台“课审会”16日审议通过自然科学领域课纲，加入性平概念，要求未来教科书写到女性科学家时，要回归她本身家族的姓氏。“台湾家长教育联盟”理事长、“课审委员”谢国清举例称，以后不会再有“居里夫人”一词，而是改为“玛丽亚·斯克沃多夫斯卡-居里”。

中国文化大学新闻系主任胡幼伟嘲讽称，玛丽亚·斯克沃多夫斯卡的在天之灵最近应该会觉得很开心，“去世这么久，终于有人帮她‘转型正义’了，而且还是她从来不认识的台湾人”。他说，她是自愿嫁给居里先生的，也是按照西方人习惯自愿结婚后冠夫姓的，又不是国民党逼她做的。

无党籍台北市长候选人李锡锟表示，现在“居里夫人”已是国际通用的称谓，一些奖学金、机构组织，甚至传记、电影都以“居里夫人”称之，“教育部”为什么要自外于国际？他抨击蔡当局根本是不务正业，为了掩饰执政的无能而搞出这种无知的决策。

台“总统府”发言人黄重谚17日下午表示，“课审会”只是提出原则性的建议，站在平等、相互尊重且与国际同步的角度上，如果“课审会”专家们有这样的考虑，“不失为正确方向”。但眼见社会上嘲讽不断，台“教育部”17日晚急忙澄清称，“居里夫人一直是居里夫人”，未来教科书审定仍会依此规定办理。有不愿具名的“课审委员”称，“教育部”说法一夕改口，“让委员情何以堪”。

《联合报》18日称，反反复复的说法凸显当初思考欠周详。文章说，如果按照原来自然课纲的要求，恐怕古今中外的很多“夫人”都得改回人们不熟悉的名字，一些人甚至根本找不到她们的原名，如阿根廷的贝隆夫人。另外，虽然蒋夫人（即宋美龄）的本名大家耳熟能详，但蒋介石的母亲王太夫人，现在的学生就不一定知道她叫王采玉。

国民党前发言人钟沛君此前表示，民进党当局为了“去中”，把原本内容仍不足的中国史课程与名称完全改列“东亚史”，已经够荒唐，现在“教育部长”叶俊荣又带着课纲小组“再进一城”，“真的只有民进党能超越民进党下限”。据台湾“中央社”报道，叶俊荣称，新课纲完全没有“去中国化”，也没有要以东亚史取代中国史。不过有岛内评论称，蔡当局通过教育“去中国化”昭然若揭，连台湾的文化根基恐都刨除殆尽。

责任编辑：余鹏飞