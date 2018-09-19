台首次为“台独”分子建公园 蔡英文出席启用仪式

原标题：警惕！台湾首次为“台独”分子建公园

[环球时报特约记者 林风 环球时报记者 胡馨予]岛内首座以“纪念台独分子”为主题的公园——“黄昭堂纪念公园”将于本周五启用。据台湾联合新闻网18日报道，台湾地区领导人蔡英文、台“行政院长”赖清德和“总统府秘书长”陈菊将出席启用仪式。黄昭堂被称为“台独教父”，1932年出生在台南七股，曾任“台湾独立建国联盟”主席，2004年成为“2·28百万人手牵手护台湾”总指挥，2011年11月因病去世。蔡英文2013年曾表态很怀念黄昭堂，称“之前有事情都可以去问他，他会给一个答案”。

报道称，台南市政府2013年审议通过把黄昭堂列为台南市“政治类历史名人”，市政府决定兴建纪念公园。去年4月动工时，时任台南市长赖清德和高雄市长陈菊都曾出席。报道称，公园规划有舞台、广场等设施，并为黄昭堂立了铜像，下方有落款为他本人的“我这一生除了台独运动，别无所求，这是我对待生命浪漫的方式”字迹。

厦门大学台湾研究院副院长张文生18日对《环球时报》记者表示，这个公园一年前就开始建设，跟民进党当局此前“去中国化”的种种行径其实是一脉相承的，其本质就是搞“文化台独”路线。联系到台当局近期对教育文化的改造，包括对教材、文化教育设施以及各种文教活动，渗透到社会文化的方方面面，处处体现民进党的“台独”理念。此外，民进党推行的“台独文化”改造运动也是为了在岛内跟国民党进行政治斗争，想把台湾社会“台独化”，培养“台独”下一代，壮大后备军，以便有利于其长期执政。大陆对台湾当局在岛内搞的这种“文化台独”要提高警惕，加强两岸文化交流，积极维护两岸民间交流的外部环境。

责任编辑：余鹏飞