原标题：台嘉义发生当街砍人案 现场血迹斑斑警方全力追凶
海外网9月19日电 台湾省嘉义市吴凤南路军辉桥附近今（19日）晚近8点发生当街持刀砍人案件。
台湾省嘉义市发生当街持刀砍人案件，事发后当地网络疯传地面血迹斑斑截图。（台媒）
据台媒消息，当地警方调查，行凶男子与被害男子先前因伤害案件互有嫌隙。仇人见面分外眼红，被害男子遭行凶男子持刀砍伤，送医急救开刀，行凶男子案发后逃逸，警方已锁定嫌犯追缉中。
事发后，网络上开始流传“嘉义市吴凤南路附近发生凶杀案，犯人正在逃逸嘉义朋友没事不要乱跑”截图，照片中，地面上血迹斑斑。
当地媒体向警方查证，证实确有此事；警方表示，2名男子早有嫌隙，并非随机伤人事件，正全力缉凶。（海外网 侯兴川）
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