陆委会要对申领大陆居住证者下重手 申办两次除籍

原标题：申办两次以上，将除籍？陆委会要对申领大陆居住证者下重手

[环球时报驻台北特约记者 张云峰]19日，上海举办港澳台居民居住证首发仪式，首批30名上海市常住台胞获得居住证。与此同时在岛内，民进党当局也在抓紧谋划对领居住证台胞的打击措施。

据台湾“中央社”19日报道，台陆委会发言人邱垂正当天接受采访时称，虽然陆方表示居住证只是在当地生活的便利措施，“但我们认为没有那么简单”，居住证的样式、图徽及编码几乎跟大陆居民身份证一样，并纳入当地的户口管理，台湾人的经济与交易行为可能都会被掌握，因此“居住证实质已高度趋近取得大陆公民身份”，是大陆冲撞“两岸人民关系条例”、破坏“单一户籍制”。他透露，陆委会将采取完整的申报登记制度，申领居住证的台湾人需要回到台湾补登记；至于是否针对申领者担任公职或敏感性机关的职务有些限制，“我们也正在研议”。

此前有民进党“立委”提议，应该对申请居住证的人除籍。邱垂正19日回应称，居住证未必是台湾人自己愿意申请，除籍的做法可能将台湾人一刀往外切。《中国时报》称，台胞申办居住证不会有立即除籍的问题，但如果连续申办两次以上，台当局将朝除籍方向研拟。此外持有居住证期间，不能报考公职、担任台当局重要职务如政务官和民意代表，或禁止担任敏感职务与军职等。

据了解，所谓“除籍”即注销“中华民国国籍”，同时也意味着失去其岛内户籍。被除籍者不允许参加各级选举，也没有投票权；在义务教育方面，家长与儿童的户籍所在地决定其被分派的小学或者中学；在健保方面，一些投保人要以其户籍所在地之乡（镇、市、区）公所为投保单位。

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