蔡英文贴身保镖被爆偷情丑闻 同大12岁女军官开房

原标题：同小自己12岁男子开房，蔡英文贴身保镖被爆偷情丑闻
[环球时报综合报道]一桩偷情丑闻昨天席卷岛内媒体。曾任台“总统府”首个女武官的陈月芳上校，被拍到与小她12岁、同样已婚的蔡英文贴身随从王盈凯少校在旅馆过夜。
“联合新闻网”19日称，11日晚7时左右，34岁的王盈凯驾车从“总统”官邸驶出，先到一家医院地下停车场接陈月芳上车，随即抵达汽车旅馆共处整夜。两人警惕性很高，驾车时不断变换车道，试图甩开记者。有媒体调侃说，两人利用所学的维安及情报技巧，接应安排都是“特勤级”。
台“空军司令部”19日称，已撤除陈的空军专机队队长职务，并实施行政调查，查证属实将从重议处。“总统府”声称，此事正由“特勤中心”与“空军司令部”等权责单位进行调查，“若查证属实，将予从重处分，以严明纪律”。
据了解，46岁的陈月芳是台湾首个获得C—130运输机教官资格的女性飞行员，2004年东南亚海啸期间曾驾驶运输机到印尼支援救灾。2016年5月，蔡英文就职前提拔她担任“总统府”首个女武官，被视为台空军成军以来首个女少将的热门人选。包括蔡英文就职、“双十节”等庆典时，都可以看到她走在蔡英文面前。王盈凯原在“国安局特勤中心情报组”工作，2016年4月调到“总统府”警卫室任内卫随从。8月，蔡英文出访中南美洲以及南下勘灾，他都是随行成员。（张雯雯）
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