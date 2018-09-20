李登辉被传家中死亡 蔡英文急登门送鸡汤证其没死

原标题：李登辉被传家中死亡 蔡英文急登门送鸡汤帮其破除死讯
蔡菊送李鸡汤照。
有“台独教父”之称的台湾地区前领导人李登辉如今已经95岁。据台湾媒体近日报道，李登辉近来数度进出医院，日前（14日）甚至传出病危消息。不过，李登辉方面于当晚赶忙否认：没有这件事，他这三周都在家中休息，三个礼拜都没有到医院，不知为什么会有这种消息传出。
但有关李登辉的“死讯”并未因此而完全平息。今天（20日）岛内再有消息流传：“原国民党、台联党主席，有“台独教父”之称的李登辉，于今天凌晨在其家中因心脏病复发抢救无效死亡。”众说纷纭的消息一时间令各方莫衷一是。
李登辉近年频频被传死亡。
仿佛是有意帮李登辉破除死讯传闻，身兼民进党主席的台当局领导人蔡英文20日晚间在社交媒体上，晒出自己19日在秘书长陈菊陪同下，前往前李登辉家中拜访照片，并称李登辉精神很好，与她们闲话家常很久。蔡英文还带了炖好的药膳鸡汤，请人做成料理包送给李登辉，祝其“中秋佳节愉快”。据了解，蔡英文此行停留大约一小时。（王思羽）
新浪新闻公众号
更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）
推荐新闻
- 【 新闻 】 美方称中方企图干涉美中期选举 外交部...
- 【 军事 】 出鞘:中俄东方2018军演能互相学到什么
- 【 财经 】 清华教授：居民负债是否恶化取决房地...
- 【 体育 】 欧足联官方:对C罗红牌展开调查 本月2...
- 【 娱乐 】 朱旭生前最后亮相：把做人融入到演戏...
- 【 科技 】 美团点评9月20日正式在香港挂牌上市
- 【 教育 】 台风阻路 教授4600元跨省打车回校上课
新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2018 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有