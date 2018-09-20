李登辉被传家中死亡 蔡英文急登门送鸡汤证其没死

原标题：李登辉被传家中死亡 蔡英文急登门送鸡汤帮其破除死讯

蔡菊送李鸡汤照。

有“台独教父”之称的台湾地区前领导人李登辉如今已经95岁。据台湾媒体近日报道，李登辉近来数度进出医院，日前（14日）甚至传出病危消息。不过，李登辉方面于当晚赶忙否认：没有这件事，他这三周都在家中休息，三个礼拜都没有到医院，不知为什么会有这种消息传出。

但有关李登辉的“死讯”并未因此而完全平息。今天（20日）岛内再有消息流传：“原国民党、台联党主席，有“台独教父”之称的李登辉，于今天凌晨在其家中因心脏病复发抢救无效死亡。”众说纷纭的消息一时间令各方莫衷一是。

李登辉近年频频被传死亡。

仿佛是有意帮李登辉破除死讯传闻，身兼民进党主席的台当局领导人蔡英文20日晚间在社交媒体上，晒出自己19日在秘书长陈菊陪同下，前往前李登辉家中拜访照片，并称李登辉精神很好，与她们闲话家常很久。蔡英文还带了炖好的药膳鸡汤，请人做成料理包送给李登辉，祝其“中秋佳节愉快”。据了解，蔡英文此行停留大约一小时。（王思羽）

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